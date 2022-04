De ce boală suferă Otilia Bilionera după ce s-a întors de la Survivor România: „Am probleme mele pe care le-am făcut acolo”

Otilia BIlionera a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a întors din competiția Survivor România. Cântăreața a făcut ulcer și cistită. A urmat un tratament cu antibiotic, în timpul concursului din junglă, însă nu și-a revenit și a fost nevoită să plece acasă.

Cântăreața Otilia, în vârstă de 29 de ani, a făcut parte din echipa Faimoșilor, în cadrul emisiunii Survivor România 2022. A trecut o lună de la eliminarea acesteia din competiție, însă artista a mărturisit, într-un interviu acordat recent, că încă se confruntă cu probleme de sănătate.

Otilia Bilionera: ”Încă mă refac după Survivor”

Deși a trecut mult timp de când Otilia a plecat din Republica Dominicană, artista susține că încă este bolnavă și s-a ales cu ulcer și cistită, pe timpul emisiunii.

”Încă mă refac după Survivor. A trecut o lună și încă am problemele mele, pe care le-am făcut acolo. Toată lumea crede că am venit cu ele de acasă, dar eu m-am îmbolnăvit acolo. Am făcut ulcer la Survivor. Sunt nevoită să țin regim și să iau pastile.

Am slăbit și m-am îngrășat la loc. Acum am aceeași greutate pe care o aveam înainte de Survivor. Din cauza ulcerului am fost nevoită să mănânc trei mese pe zi și două gustări, lucru pe care eu nu îl făceam.

Simt nevoia să ronțăi ceva tot timpul pentru că mă roade stomacul, așa că am pus totul la loc într-o lună. Ba chiar, cred că am un kilogram peste pentru că am tot timpul senzația că trebuie să mănânc sau să mă gândesc ce mănânc peste două ore, am rămas așa cu niște sechele”, a declarat Otilia, în timpul interviului.

Otilia Bilionera: ”Nu m-aș mai duce pentru că nu a fost o experiență chiar foarte plăcută pentru mine”

Cântăreața a declarat că nu s-ar mai duce la Survivor deoarece nu a fost o experiență tocmai plăcută pentru ea și s-a ales cu probleme de sănătate.

”Nu m-aș mai duce pentru că nu a fost o experiență chiar foarte plăcută pentru mine, tocmai din cauza asta. Eu am avut niște concerte înainte de Survivor, am filmat și două videoclipuri, am fost foarte pe fugă. Am călătorit mult în perioada aceea și am răcit. Când am ajuns în Dominicană, am început să am dureri și o cistită. Am început să iau antibiotice. Din cauza condițiilor, nu mi-am mai revenit.

Doctorii au fost nevoiți să îmi dea antibiotice, starea mea s-a înrăutățit, am făcut și ulcer. Nu m-aș mai duce, sănătatea e cea mai importantă pentru mine. A fost o experiență unică, te schimbă, te marchează, dar nu m-aș mai duce”, a mai spus Otilia pentru Ego.ro.

