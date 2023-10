Otilia Bilionera și-a prezentat într-un mod inedit iubitul care o duce la altar! Ce s-a întamplat chiar înainte de nuntă

Otilia Bilionera și-a prezentat iubitul într-un mod inedit. Cei doi au petrecut câteva zile în Turcia, chiar la puțin timp după ce artista a fost cerută în căsătorie. Imagini de colecție cu cei doi îndrăgostiți.

Bekir Ali este bărbatul care a reușit să o cucerească definitiv și iremediabil. Tânărul de doar 23 de ani le-a dat clasa multor așa ziși bărbați care ar fi încercat să îi capteze atenția. Otilia are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei și nu s-a temut nicio clipă de diferența de vârstă de 7 ani dintre ei.

„Este destul de atent pentru vârsta lui, destul de matur. El împlineşte în octombrie 24 de ani. Este o diferenţă de 7 ani între noi. Se ştie că turcii sunt mai romantici, mai pasionali, mai atenţi, de asta îmi şi plac. Nu mi-a fost teamă de diferenţa de vârstă dintre noi pentru că el este mai matur. Asta pentru că are şi o poveste de viaţă mai tristă. A trebuit să se maturizeze şi să cunoască ce înseamnă responsabilităţile încă de pe la 18, 19 ani. Eu l-am cunoscut când avea 22 de ani şi nu mi-a dat niciodată de înţeles că ar avea vârsta aceasta”, a spus Otilia în cadrul unui interviu.

Otilia Bilionera se pregătește de nuntă cu iubitul turc

Citește și: OTILIA BILIONERA, DE URGENȚĂ LA SPITAL! ARTISTA A TRECUT PRIN CLIPE DE GROAZĂ, DUPĂ CE A SUSȚINUT UN CONCERT: „PE PERFUZIE DIRECT”

Nu mai este un secret faptul că Otilia Bilionera se mândrește cu viitorul ei soț. Și ce alt personaj mai bun ar fi putut să aleagă pentru noul videoclip dacă nu chiar pe iubitul ei. Cei doi au filmat timp de trei zile într-una dintre cele mai frumoase zone din Turcia, în Cappadocia. Filmările au durat trei zile, filmări în care au fost surprinse cele mai romantice cadre cu cei doi îndrăgostiți. Coincidență sau nu, evenimentul a avut loc cu puțin timp după ce turcul a cerut-o în căsătorie. De altfel, artista a dezvăluit că în luna septembrie a mers să-i cunoască familia iubitului ei, ocazie cu care au stabilit și detalii legate de nuntă. Cel mai probabil, evenimentul va avea loc în vara anului viitor.

”S-a întâmplat pe 13 iunie, exact în ziua în care am împlinit un an. Bine, așteptam să se întâmple. Îți dai seama de intențiile unui bărbat încă de la început. (n.r. Am mai simțit senzațiile astea?) Da! Este a treia oară. S-a întâmplat în cadrul familiei, e foarte familist, de față cu familia lui. Acum, pe 12 septembrie, voi merge alături de familia mea în Turcia și ne vom întâlni cu familia lui (n.r. a logodnicului) și vom stabili data nunții. Cred că vara viitoare, în august, cel mai sigur”,, a spus Otilia în emisiunea ”Vorbește lumea”.

”Are momente de gelozie”

Otilia recunoaște că turcul mai are momente în care este gelos, însă nu în așa măsură încât să devină deranjant. Făcând excepție ce aceste mici scăpări ale iubitului ei, artista chiar crede că și-a găsit sufletul pereche. O iubește, o susține necondiționat și îi insuflă toată încrederea de care ea are nevoie.

„Mai are şi el momente de gelozie, e normal să fie gelos, dar nu dus la modul acela extrem. Îmi mai atrage atenţia, se mai uită prin telefonul meu la mesaje, le ştie pe toate. Pe Instagram mai ales primesc tot felul de declaraţii, mesaje. Vine la multe dintre concerte cu mine. Îmi place să ne petrecem timpul împreună, mai ales că eu am în Turcia majoritatea evenimentelor. Mă susţine, îmi face poze, filmuleţe, atunci când vine cu mine.

Nu i-am gătit mâncăruri tradiționale româneşti pentru că atunci când merg acolo stau în sânul familiei lui. Iar familia deţine un restaurant şi-atunci se găteşte tot timpul, bucătarul este cel responsabil. Eu nu am avut până acum ocazia să gătesc, poate doar nişte clătite, o singură dată pentru că îmi era poftă”, a mai povestit artista pentru fanatik.ro.

Citește și: BOMBA SEXY A LUI SACHA MARINESCU, MAESTRĂ ÎN INDUSTRIA FILMELOR PENTRU ADULȚI. CANCAN.RO ARE IMAGINILE INCENDIARE!