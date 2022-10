Otrăvită cu acid și arsă cu țigara, Kassandra vrea să ia viața de la zero. Fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu se mută din România

Fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu a devenit o adevărată domnișoară și a reușit să îi uimească pe părinții săi cu puterea sa de a lupta cu problemele. Iată cât de mult s-a schimbat Kassandra din momentul în care a fost luată de fostul jucător de fotbal și până în prezent.

Fostul jucător de fotbal a avut parte de o surpriză în momentul în care a descoperit-o pe Kassandra, la vârsta de 4 ani, care nu mai avea mari speranțe din partea medicilor că va mai supraviețui. Mama biologică a acesteia a părăsit-o la 2 ani, iar bunica sa i-a aplicat un tratament atât de dur, încât a fost nevoie de ani buni de tratamente pentru ca tânăra să poată duce o viață cât de cât normală.

Cum arată în prezent fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu

Kassandra Iosif a reușit să treacă prin multe lucruri de-a lungul anilor, iar în prezent este o adevărată domnișoară. Aceasta are 16 ani și urmează cursurile Liceului „William Shakespeare” din Timișoara. Adolescenta își dorește să ducă o viață normală, departe de toți cei care o cunosc, așa că a ales să facă tot posibilul pentru a intra la o facultate foarte bună din Franța.

Iosif Rotariu nu ratează ocazia de a se mândri cu fiica sa, despre care are numai cuvinte de laudă. Fostul jucător de fotbal recunoaște că situația Kassandrei l-a motivat să ia atitudine și să lupte pentru a-i oferi acesteia tot ceea ce are nevoie.

„Sunt foarte mulțumit de Kassandra. Cred că ea a fost unul dintre motivele, cum să zic eu, schimbării mele radicale vizavi de ce înseamnă viața. Să vezi un copil care are atâtea probleme medicale, un copil care se luptă zi de zi să treacă peste ele, să nu se plângă niciodată, să învețe zi de zi, m-a motivat și pe mine (…) Acum ea e în clasa a 10-a și are medie 9,60 la Shakespeare, un liceu foarte bun din Timișoara, am zis că, dacă ea poate, înseamnă wow, aproape nimic din ceea ce fac eu față de ce face ea”, a declarat Iosif Rotariu.