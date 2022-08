Ovidiu Burcă, avertisment pentru „câini”: „Ori reziști la presiune, ori, dacă nu…!” »»

Tehnicianul Ovidiu Burcă, a ținut să le transmită un avertisment tinerilor săi elevi înnaintea disputei Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Dinamo, care va avea loc astăzi, de la ora 18:45 pe „Municipalul” din Tg. Jiu, partida contând pentru runda a III-a a Ligii a 2-a.

„Câinii” nu au cel mai fericit debut de campioat în Liga secundă. După victoria chinuită din prima rundă din deplasare cu Progresul Spartac, scor 1-0, „alb-roșii” au fost depășiți clar, „acasă” la Clinceni, de Oțelul Galați, scor 3-1, rezultat care a stârnit mânia principalului Ovidiu Burcă.

„Avem foarte mulți jucători tineri, am jucat cu patru-cinci jucători sub vârstă. Așa se călesc. Din păcate, e clubul de o asemenea manieră, că trebuie să câștigi fiecare meci. Ăsta e clubul, asta e istoria lui, te îndeamnă să te bați pentru fiecare punct, iar aici oamenii nu așteaptă decât victorii. Sper ca și jucătorii tineri să înțeleagă că ăsta e clubul. Ori reziști la presiune, ori, dacă nu… Tinerii, ca să fie valoroși, trebuie să joace și să crească. E nevoie de timp și de răbdare. Chiar și un tânăr care are valoare are nevoie de timp”, a declarat Burcă, după înfrângerea cu Oțelul.

Șansa „câinilor” în această rundă este că adversarul, Viitorul Pandurii Tg. Jiu, este unul modest, menținerea în eșalonul secund fiind obiectivul pe care gorjenii și l-au fixat. De altfel, trupa lui Florin Stângă a pierdut starul în acest sezon, cedând în prima rundă cu 1-0 pe teren propriu cu CS Dumbrăvița și 2-0 în Copou cu Poli Iași.