Ozana Barabancea, dezvăluiri neștiute. Trucul ciudat la care apelează vedeta pentru înfrumusețare: „Îl pun pe față după ce îmi ud mâinile”

Ozana Barabancea a vorbit recent despre câteva aspecte neștiute din viața sa personală. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a dezvăluit de unde vine pasiunea ei pentru pălării și peruci, despre operațiile estetice, dar și despre trucurile de înfrumusețare la care apelează la cei 53 de ani.

Ozana Barabancea, trucul ciudat pe care îl folosește pentru ten

Ozana Barabancea este fără doar și poate una dintre cele mai excentrice femei din showbiz, datorită stilul ei vestimentar și al look-ului. Vedeta are mulți fani care se întreabă adesea cum reușește să-și întrețină tenul impecabil și care sunt ritualurile ei de înfrumusețare.

Ei bine, în cadrul unui interviu, bruneta a oferit informații în acest sens. Ce-i drept, jurata apelează la un truc destul de ciudat, mai exact, aceasta folosește mălai cu apă pe post de gomaj.

„Pentru față, mălai cu apă, pe post de gomaj. Îl pun pe față după ce îmi ud mâinile”, a dezvăluit Ozana Barabancea pentru Viva.ro

În aceeași ordine de idei, profesoara de canto și-a expus părerea cu privire la operațiile estetice. Aceasta susține că fiecare persoană este liberă să facă ce îi place pentru a arăta bine și pentru a fi împăcat cu propria persoană.

„Fiecare își face ce consideră că trebuie să își facă, pentru a arăta bine și pentru a fi împăcat cu el”, a mai adăugat ea.

CITEȘTE ȘI: OZANA BARABANCEA A FOST CRITICATĂ DUR! CE A PUTUT SĂ SPUNĂ IULIA ALBU DESPRE JURATA DE LA ANTENA 1

VEZI ȘI: OZANA BARABANCEA, DEZAMĂGITĂ DE UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUȚI BĂRBAȚI DIN SHOWBIZ! “N-AM ȘTIUT CĂ S-A ÎNSURAT ȘI AM SUFERIT…”

Ozana Barabancea, despre pasiunea pentru peruci și pălării

Fanii Ozanei au observat de-a lungul timpului că are o pasiune pentru portul de peruci, pălării sau cruci. Ei bine, vedeta a dezvăluit, în sfârșit, de unde a dezvoltat această plăcere și a precizat și câte accesorii de acest gen deține.

„Am foarte multe accesorii de păr, pentru că eu consider că o femeie care poartă tot timpul ceva pe cap este mult mai elegantă și distinsă. Pornind de la Maica Domnului, care a avut tot timpul ceva pe cap, orice femeie care poartă un accesoriu care acoperă podoaba capilară este protejată. Am două geamantane de accesorii de păr și în continuare voi avea altele noi, pentru că voi cumpăra.

Cât despre cruci, am o colecție impresionantă, de peste 100 la număr, de toate formele. Îmi plac crucile mele, am aflat de la un fizician foarte credincios, nu-i spun numele, că Lumina Sfântă este suprapunerea câmpului magnetic electric, iar această suprapunere are loc în formă de cruce.

Și atunci am zis, clar, crucea înseamnă, de fapt, lumină! Le prefer pe cele ortodoxe. Sunt foarte atentă la design. Și fiica mea poartă o cruce.

În viața mea nu am avut diamante, dar când am primit niște diamante cu un prilej, i le-am oferit ei pe o cruce. Și, de atunci, Gloria, fiica mea, poartă la gât crucea cu diamante.

De Sfântul Mihail și Gavril, i-am oferit o cruce de aur cu perle de foarte bună calitate. Pe cea cu perle încă nu a apucat să o poarte. Crucile mele sunt și ale ei. Oricum, toate plăcerile mele sunt și ale ei”, a completat Ozana Barabancea pentru sursa citată.