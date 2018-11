Ozana Barabancea nu pune stop intervențiilor: ”Urmează alte două operații. Vreau să-mi…”

Ozana Barabancea nu pune stop intervențiilor. Vedeta este hotărâtă să fie cât mai aproape de perfecțiune așa că va fi supusă altor două operații.

Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul în urmă cu un an, iar de atunci a slăbit peste 40 de kilogramele. Rezultatele sunt cu adevărat spectaculoase, dar jurata de la „Te cunosc de undeva” încă nu este pe deplin mulțumită de cum arată. Așa că Ozana Barabncea va fi supusă altor două intervenții chirurgicale. (VEZI ȘI: IULIA ALBU A CRITICAT-O PE OZANA BARABANCEA PENTRU CĂ I S-A VĂZUT LENJERIA INTIMĂ PRIN PANTALONI: „UNELE LUCRURI TREBUIE ACOPERITE INTELIGENT!”)

„Eu mental încă mă văd grasă. A fost greu şi acum. Au fost scoase 5 kilograme de grăsime din zona abdomenului şi a fost îndepărtată pielea care a rămas în urma operaţiei de gastic sleeve. A fost un lifting circular, o provocare şi pentru echipa de medici. Eu nu sunt o fiţoasă. Vreau să fiu sănătoasă, să-mi pot susţine concertele pentru copiii şi elevii mei. Urmează alte două operaţii. Vreau să-mi ridic sânii şi să-mi retuşez picioarele”, a spus Ozana Barabancea, potrivit OkMagazine.

Ozana Barabancea, despre operația de micșorare a stomacului

Ozana Barabancea a mărturisit, atunci când a apelat la intervenția chirurgicală, că a fost un act de curaj din partea ei. Vedeta a dezvăluit și motivul pentru care s-a îngrășat foarte mult. (VEZI ȘI: OZANA BARABANCEA, PRIMELE MĂRTURII DESPRE DECESUL PĂRINȚILOR: “A MURIT DE INIMĂ, PE MASA DE OPERAŢIE. A FOST O LECŢIE DE SMERENIE”)

„Cred că m-am îngrăşat pe fond nervos. Este un act de mare curaj, pe care nu credeam că pot să-l fac. Eu sunt sănătoasă tun, dar nu eram mobilă, nu puteam să fac mai nimic, să mă joc cu copiii mei. Eu fac de patru luni sport de patru ori pe săptămână, dar nu am dat jos cât am vrut eu, iar mâncatul ăsta compulsiv nu m-a ajutat deloc. Acum am să beau trei săptămâni lichide, supe strecurate, ceaiuri. Dacă puteţi să credeţi, am savurat linguriţă cu linguriţă un iaurt de băut. Am spus adio tuturor băuturilor acidulate. Eu oricum nu prea beau nici alcool”, a spus Ozana, la puțin timp după operație.