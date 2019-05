Ozana Barabancea, refuzată categoric de fiul său: ”El a ales…”

Ozana Barabancea a primit un refuz categoric din partea fiul său. Acesta s-a născut în Anglia, iar vedeta i-a făcut propunerea de a studia chiar acolo. Numai că a avut parte de o surpriză teribilă.

Ozana Barabancea are doi copii, o fată și un băiat, Gloria și Andrew. Spune că are încredere în deciziile lor și este foarte bucuroasă că există responsabilitate din partea lor. Totuși, nu se aștepta ca fiul ei să dorească să își facă studiile în… România.

„Eu pot doar să le sugerez ce să facă. Nu pot să îi oblig cu nimic. Andrew, fiind născut în Anglia, i-am sugerat să facă studiile acolo. Nu a vrut. A preferat România. Eu doar i-am arătat nişte poteci, nişte posibilităţi, el a ales. Mi-a spus de multe ori să am încredere în el, că ştie foarte bine ce face. Gloria, în schimb, o să alineze naţiuni întregi. Este puternică, înţeleaptă şi nu o poţi manipula sub nicio formă. Are o forţă interioară, care pe mine m-a copleşit”, i-a declarat Ozana lui Mihai Morar, în timpul emisiunii „Răi, da buni”.

A slăbit 40 de kilograme!

Vedeta are 72 de kilograme și, la o înălțime de 1,71m, ea își dorește să mai dea jos încă cinci kilograme. Abia atunci, spune Ozana Barabancea, lupta cu kilogramele în plus se va încheia. Și atunci va putea purta rochia de la aniversarea de 30 de ani. Anul trecut, atunci când a făcut operația, avea mai mult de 110 kilograme. Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei diete și mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.