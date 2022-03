(P) Ce schimbări pregătește Edi Iordănescu față de mandatul lui Mirel Rădoi

Debutul lui Edi Iordănescu pe banca echipei naționale va avea loc vineri, de la ora 20:15, în meciul amical cu naționala Greciei.

La primul meci pe banca "tricolorilor", Iordănescu a mers pe omogenitate și a adus doar trei jucători noi la echipa națională față de mandatul lui Mirel Rădoi. Este vorba despre portarul Marian Aioani, fundașul central Radu Drăgușin și mijlocașul stânga Octavian Popescu. Toți au însă șanse mici să fie titulari la meciul de debut al lui Edi Iordănescu.

Cel mai probabil, în poartă va fi titular tot Florin Niță, deși acesta a pierdut echipa de start la Sparta Praga. Apoi, se va merge tot pe nucleul din mandatul lui Mirel Rădoi, cu mențiunea că Nicolae Stanciu nu a fost convocat după transferul în China, iar Ianis Hagi este în continuare accidentat.

Cum arată echipa probabilă: Niță – Manea, Chiricheș, Nedelcearu, Camora – Cicâldău, Marin, Tănase – Maxim, Pușcaș, Ivan.

România, ușor favorită în duelul cu Grecia

Conform cotelor la pariuri online, România este ușor favorită să obțină victoria în partida cu Grecia, programată pe stadionul Ghencea. Astfel, echipa noastră are cota 2.40 la victorie, egalul are cota 2.75, iar succesul oaspeților are cota 3.05.

Având în vedere că nicio echipă nu are o forță ofensivă impresionantă, bookmakerii se așteaptă la un meci cu puține goluri. Tocmai din acest motiv, pariul sub 2.5 goluri are cota 1.48, iar cel peste 2.5 goluri are 2.45. Cel mai probabil scor este 1-0 pentru România, care are cota 5.75.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru partidele de debut este următorul:

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (Rapid, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Burcă (CFR Cluj, 8/0), Mario Camora (CFR Cluj, 6/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușîn (Salernitana | Italia, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 15/2), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 5/0) , Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘI: Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 2/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Dennis Man (Parma | Italia, 9/1), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 36/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 2/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Octavian Popescu (FCSB, 0/0), Florin Tănase (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 13/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).

Ce meciuri urmează pentru echipa națională

După amicalul cu Grecia, pentru naționala României va urma o altă confruntare de acest tip. Pe 29 martie, de la ora 20:45, tricolorii vor merge în Israel pentru un nou meci amical. În schimb, debutul într-un meci oficial al lui Edi Iordănescu se va produce în luna iunie. Atunci vor începe meciurile din Liga Națiunilor, iar România are programate patru partide.

Astfel, pe 4 iunie vom juca în deplasare în Muntenegru, iar trei zile mai târziu în Bosnia. Apoi, pe 11 iunie, echipa noastră va primi vizita Finlandei. În ultima partidă din iunie, pe 14 iunie, echipa noastră va întâlni Muntenegru pe teren propriu.

În fine, pe 23 septembrie, echipa lui Iordănescu va merge în Finlanda, iar grupa din Liga Națiunilor se va încheia pe 26 septembrie, contra Bosniei.