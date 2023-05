(P) Phil Campbell and the Bastard Sons, în deschiderea concertului Guns N’ Roses de la București

Phil Campbell and the Bastard Sons vor deschide concertul Guns N’ Roses, programat pe 16 iulie pe Arena Națională din București. Astfel, fostul chitarist Motorhead va veni pe scena din capitala României alături de cel mai nou proiect al său, The Bastard Sons, în anticiparea celui de-al treilea material, denumit Kings of The Asylum, care va fi lansat în această vară de Nuclear Blast Records.

Proiectul Phil Campbell and the Bastard Sons a apărut în 2016, la Wacken Open Air. Apoi au fost lansate două albume, The Age of Absurdity, în 2018, dar și We’re The Bastards, în 2020. Albumul de debut a fost premiat apoi la Metal Hammer Germania. Succesul trupei a fost semnificativ încă de la început, astfel că a concertat ulterior și la festivaluri importante de muzică rock din Europa, ca Wacken Open Air, Hellfest și Graspop Metal Meeting. De asemenea, s-a alăturat trupei Guns N’ Roses în mai multe orașe din lume.

Proiectul este alcătuit din Phil Campbell și trei dintre copiii săi – Todd Campbell, Dane Campbell și Tyla Campbell. Neil Starr (ex – Attack! Attack! Dopamine) a fost vocalist între 2016 și 2021, dar apoi rolul său a fost preluat de Joel Peters.

Cel mai ieftin bilet la concertul Guns N’ Roses costă 250 de lei

Prețul celui mai ieftin bilet la concertul Guns N’ Roses de pe 16 iulie este de 250 de lei, la categoria 6. Pentru biletele pe teren, fără loc, costul este de 365 de lei, iar cele la Standing A au costat 650 de lei, dar au fost deja epuizate. Există și un pachet VIP care are un preț de 5.370 de lei.

Interesul pentru acest concert este așadar impresionant, iar trupa se bucură de un succes major la nivel mondial. În plus, Guns N’ Roses va veni în România pentru prima oară în formula clasică, iar pe scenă vor putea fi urmăriți Axl Rose, Slash și Duff McKagan. Reunirea trupei după aproape trei decenii în această formulă a fost o surpriză majoră, iar turneul a adunat peste 165 de concerte timp de trei ani. Practic, a fost cel mai lung al trupei și a intrat în clasamentul Billboard Live Music Awards în topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie.

Guns N’ Roses, o istorie de peste 35 de ani

Guns N’ Roses a intrat în istoria muzicii hard rock, fiind un nume de referință. Are nu mai puțin de 6 albume de studio lansate, care au adus ulterior și numeroase premii la galele de specialitate. Trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în urmă cu mai bine de un deceniu și se poate mândri cu milioane de fani în întreaga lume.

Succesul acestei trupe a făcut ca melodiile sale să ajungă și în filme de top ca Terminator Salvation și Body of Lies, care îl are în rolul principal pe Leonardo Di Caprio. În plus, pe Steam este disponibil și jocul video Guns and Roses, care se bucură de recenzii foarte bune. Iar melodii ca Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine și Chinese Democracy au făcut parte și din coloana sonoră a jocului GTA: San Andreas. Trupa Guns N’ Roses are și propriul joc de casino, care poate fi încercat atât în versiunea pacanele gratis cât și pe bani reali. Creat de compania NetEnt, jocul are o grafică peste medie, cu animații electrizante, iar coloana sonoră este și ea excelentă, cu melodiile trupei pe fundal. Iar simbolurile acestui joc sunt chiar componenții trupei.