(P) Prin serviciile potrivite de leasing auto puteti gasi masina perfecta pentru nevoile dumneavoastra!

Serviciile de leasing auto înseamnă în esență, închirierea unei mașini pentru o perioadă de timp convenită și pentru o taxă fixă convenită, mașină care poate intra în proprietatea dumneavoastră în funcție de înțelegerea avută cu dealerul auto la care ați apelat.

Există multe opțiuni din care puteți să alegeți în funcție de propriile circumstanțe și dacă sunteți în căutarea unor servicii de leasing auto pentru dumneavoastră sau în cadrul afacerii pe care o conduceți, nu a fost niciodată mai simplu și mai rapid ca în ziua de astăzi, cu condiția de a apela la un dealer serios și de încredere. Când vine vorba despre achiziționarea unui autoturism pentru o afacere în creștere, leasingul poate oferi mult mai multe avantaje decât cumpărarea directă.

Ce fel de mașini se pot cumpăra prin leasing? Ei bine, ne-am aștepta ca o mașină cumpărată prin leasing, să fie doar o mașină nouă, achiziționată din reprezentanță. Totuși, există o mulțime de dealeri serioși și de încredere care oferă servicii de leasing auto pentru mașini second hand, mașini care pot fi pentru toate buzunarele, nevoile dar și pentru toate posibilitățile cu privire la ratele lunare pe care le aveți de achitat ulterior.

Un leasing auto este extrem de avantajos dacă discutăm despre mașini noi, însă, în ceea ce privește sumele cheltuiete, în cazul serviciilor de leasing pentru mașini rulate, avantajele vor fi și mai pronunțate.

Puteți achiziționa o mașină rulată în detrimentul unei mașini noi, prin servicii de leasing, și puteți beneficia de mai multe avantaje pentru bugetul dumneavoastră pe termen lung.

Un aspect extrem de important, se referă la deprecierea unui autoturism nou. Mașinile se depreciază cel mai mult în special în primii ani de utilizare după ce au ieșit dintr-un showroom. În numai câțiva ani și după un număr normal de km parcurși, o mașină își poate pierde peste 50% din valoarea inițială, fapt pentru care, în cazul unei eventuale revânzări

În cazul mașinilor second hand care pot fi achiziționate prin leasing de la un dealer autorizat pentru acest lucru, varietatea de autoturisme este una foarte mare, deoarece puteți găsi mașini mai noi sau mai vechi, aparținând mai multor generații.

Prețurile pentru autoturismele second hand, sunt mult mai mici, implicit și un leasing auto va fi mult mai avantajos în acest caz. Aici cumpărăturile pentru o mașină rulată pot fi mult mai distractive cu atât mai mult daca aveum bugetul pentru una nouă. Datorită acestei deprecieri , banii dumneavoastră câștigați cu greu în multe situații, vă pot duce mult mai departe pe piața de mașini second hand decât dacă ați cumpăra un autoturism nou cu zero km. Bugetul dumneavoastră vă poate permite doar o mașînă echipată de bază în cazul în care luăm în calcul o mașină nou, dar dacă alegeți inteligent un autoturism rulat de la un dealer serios și de încredere care oferă servicii certificate de leasing auto, atunci cu siguranță puteți găsi un autoturism extrem de bine dotat și cu un număr foarte bun de kilometrii, totul la un preț mult mai avantajos, indiferent că sunteți în căutarea unui coupe, a unui sedan, un SUV sau un break.

Pentru a vă putea bucura de o investiție inteligentă, în special pentru că discutăm despre autoturisme rulate, caz în care riscul că acestea să fie “aranjate” este destul de mare, este esențial să apelați la ajutorul unor specialiști în domeniu, astfel încât să vă puteți asigura că veți cumpăra o mașină în stare perfectă de funcționare, cu kilometrii și fără accident.

Avantajele cheie ale serviciilor de leasing auto

Pentru a vă ajuta să vă gestionați costurile, puteți beneficia de o analiză cu privire la nevoile specifice pe care le aveți, astfel încât să puteți opta pentru un leasing permisiv, care să nu vă îngreuneze veniturile lunare

Costuri minime pentru a vă putea bucura în continuare de viață

Puteți alege dintr-o gamă largă de mașini rulate iar alegerea vă aparține în totalitate

Nu trebuie să vă stresați cu procesele administrative, ceea ce înseamnă că, veți beneficia de mai mult timp pentru a vă concentra pe principalele responsabilități sau pe pasiunile pe care le aveți

Cu serviciile de leasing auto, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la riscul deprecierii activelor dumneavoastră, iar diverse costuri generate de o situație neplăcută, pot fi gestionate de societatea de leasing.

Nu există niciun motiv pentru care finanțarea unui autotursim ar trebui să fie complicată pentru persoane fizice. Dacă doriți să aflați mai multe, nu rămâne decât să apelați la o societate potrivită care vă pune la dispoziție atât autoturisme corecte cât și servicii de leasing avantajoase. Puteți găsi serviciile pe care le căutați, la numai un simplu click distanță, având posibilitatea de a vă alege autoturismul dorit chiar din confortul propriei locuințe.

Lucruri de luat în considerare înainte de a apela la servicii de leasin auto, se referă la faptul că, în calitate de locatar, sunteți responsabil pentru întreținerea și asigurarea funcționării corespunzătoare a autoturismului dumneavoastră. Există limite contractuale care au potențialul de a duce la modificări suplimentare la care trebuie să fiți atenți, însă, dacă veți apela la profesioniști în domeniu, tot ce trebuie să știți vi se va comunica transparent și la obiect, prin intermetiul contractului semnat.

Acestea fiind spuse, autoturismul este un bun esențial pentru viața de zi cu zi, sporind confortul și siguranță. În cazul în care vă doriți o mașină performantă, atunci aceste servicii de leasing auto pentru mașini rulate, pot reprezenta soluția perfectă pentru nevoile și posibilitățile dumneavoastră.