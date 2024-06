(P) Top sloturi cu volatilitate mică – bune pentru rulajul bonusurilor

Pe lângă tematică, jucătorii pasionați de sloturi online mai au în vedere și alte elemente atunci când aleg producțiile pe care să le încerce. Unul dintre cele mai importante este volatilitatea.

Volatilitatea sloturilor se împarte în trei categorii: mică, mijlocie și mare. În acest articol ne vom axa pe cele mai bune sloturi cu volatilitate mică.

Ce înseamnă însă volatilitatea? Frecvența cu care un joc face plăți. Un slot cu volatilitate mică are tendința să ofere câștiguri mai dese, însă cuantumul acestora este ceva mai mic în raport cu sloturile cu volatilitate mare, care plătesc mai rar, dar în cuantum mai mare.

Astfel, sloturile cu volatilitate mică sunt cele mai potrivite pentru rulajul bonusurilor oferite de cazinouri. Să spunem că ai primit un bonus cu rotiri gratuite fara depunere, ai jucat rotirile și ai obținut câștiguri. De cele mai multe ori, acestea vor fi însoțite de condiții de rulaj. Sloturile cu volatilitate mai mică sunt mai bune în acest caz, deoarece vei primi plăți mai frecvent în timp ce efectuezi spin-urile aferente rulajului.

Așadar, iată câteva sloturi cu volatilitate mică foarte populare:

Starburst

Starburst este unul dintre cele mai populare sloturi din portofoliul companiei NetEnt. Are o configurație 5×3 cu 10 linii de plată. Utilizatorii sunt trimiși direct într-o atmosferă din spațiul cosmic, astfel că vedem un joc viu, plin de culoare. Deși au trecut aproape 12 ani de când acest slot a fost lansat, rămâne unul dintre cele mai accesate jocuri din țara noastră. În plus, beneficiază și de dublaj, ceea ce vine ca un plus pentru cei pasionați.

Thunderstruck II

Un alt joc cu vechime pe piață. După ce originalul joc Thunderstruck, lansat în 2004, a avut un succes răsunător, cei de la Microgaming au anunțat încă din 2010 o continuare. Iar aceasta s-a bucurat de și mai multă apreciere. Slotul oferă 243 de modalități de câștig și patru secvențe bonus. Grafica și coloana sonoră au fost îmbunătățite față de prima versiune. Simbolurile sunt inspirate din mitologia nordică, astfel că îi putem descoperi pe Loki, Valkyrie, Odin și Thor.

Blood Suckers

Legendele cu vampiri sunt prezente adesea la sloturi online. Despre contele Dracula s-au făcut mai multe jocuri, însă Blood Suckers are un format diferit. Slotul celor de la NetEnt îi aduce printre simboluri pe Nosferatu, Dracula, Succubus și Aristrocat. În plus, este și un slot apreciat pentru RTP-ul mare pe care îl are. Blood Suckers se remarcă și prin grafica deosebită, astfel că are destule recenzii bune în mediul online, pe site-urile de specialitate.

Tomb Raider

Tomb Raider a fost una dintre cele mai de succes francize cu jocuri de acțiune, iar de ceva timp au fost lansate și numeroase producții de sloturi online. În cazul de față vorbim despre jocul celor de la Microgaming, care are 5 role și 15 linii de plată. Jocul se remarcă și prin câștigul maxim pe care îl oferă, de până la 333.750 ori miza. Simbolurile au legătură cu acțiunea din jocul Tomb Raider, inclusiv chipul Larei Croft, dar și cărți de la A la 10.

Aloha! Cluster Pay

Încă un joc din portofoliul NetEnt care nu a trecut neobservat. Tematica este una hawaiană, astfel că automat acțiunea te duce cu gândul la o vacanță exotică. Câștigul maxim din acest slot este de până la 10.000x miza. Nuca de cocos, ananasul, scoicile și florile sunt printre simbolurile acestui joc, alături de măștile colorate. Slotul oferă și rotiri gratuite, astfel că utilizatorii îl apreciază. Slotul este disponibil la aproape toți operatorii de casino online din țara noastră și se bucură de aprecierea clienților.

Sursa foto canva.com