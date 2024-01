Păcăleala alimentară pe care Mihaela Bilic o reclamă: „E o isterie generală”. Dezvăluiri tari ale nutriționistei

Atunci când vine vorba despre un regim de viață sănătos și echilibrat lucrurile sunt destul de greu de gestionat. Există mulți specialiști în acest domeniu și fiecare pare să aibă păreri diferite. Alimentele pe care ar trebui să le consumăm diferă și ele, în funcție de ce sfaturi alegem să urmăm. Însă, un lucru este sigur potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: unul dintre cele mai consumante alimente și promovat ca fiind foarte sănătos și benefic pentru corp nu ar avea ce să caute în alimentația noastră. Despre ce este vorba?

Nutriționista Mihaela Bilic demontează unul dintre marile mituri ale unei alimentații sănătoase. Mai exact, se pare că unul dintre cele mai populare alimente, consumat în cantități mari de cei care sunt la dietă sau vor să mănânce mai sănătos, nu este, de fapt, bun pentru organism. Acesta nu ar aduce prea multe beneficii, iar la mijloc ar fi vorba doar despre o strategie de marketing foarte bine pusă la punct.

Cu siguranță în meniul multor români, mai ales al celor care vor să ducă o viață sănătoasă, se găsește destul de des avocado. Acest fruct a ajuns unul extrem de popular în toată lumea, chiar și în România. Mulți sunt cei care consumă avocado și au impresia că le face mult bine.

Ei bine, Mihaela Bilic demontează acest mit și spune că este vorba despre o păcăleală alimentară, avocado fiind un produs de marketing, care nu face minuni și care nu ne prea ajută.

„Avocado este sănătos pentru oamenii din America de Sud. Faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing și la nivel de industrie alimentară pentru a crește profitul și comerțul din țările care produceau avocado. Practic da, ne-au prostit. Acum a devenit o adevărată industrie. Se taie păduri pentru a fi cultivat avocado. Este o isterie generală.

Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi. Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii!”, a spus Mihaela Bilic, în cadrul unei emisiuni de televiziune.