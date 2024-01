Păcatul amoros al primarului fugar Cătălin Cherecheș. Fosta soție a compozitorului a recunoscut aventura

Primarul fugar Cătălin Cherecheș, în vârstă de 45 de ani, ar fi avut o aventură cu Mariana Moculescu (55 de ani)! Fosta soție a lui Horia Moculescu a făcut dezvăluiri legate de aventura pe care ar fi avut-o cu edilul din Baia Mare. Vezi mai jos detalii despre păcatul amoros al celui poreclit „primarul Casanova”!

Cătălin Cherecheș (45 de ani) – de la „primarul Casanova” la „primarul fugar”. Înainte de a ajunge în vizorul autorităților, de a fi condamnat la 5 ani de închisoare cu executare și de a fi prins prin Germania, edilul din Baia Mare s-a „perindat” printre vedete! Înainte de a se căsători, Cherecheș ar fi avut o scurtă relație cu Mariana Moculescu. Despre această aventură a vorbit chiar fosta soție a compozitorului Horia Moculescu.

Înainte de presupusa relație, primarul fugar ar fi curtat-o pe Mariana Moculescu. Fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvăluit că totul s-a întâmplat înainte de căsătoria lui Cătălin Cherecheș cu Tabita Gliga. Cunoștea faptul că edilul băimărean se afla într-o relație, iar atunci i-a adresat câteva întrebări în acest sens. Atunci, însă, bărbatul i-ar fi spus că nu tot ce este postat pe internet este și adevărat în totalitate.

Mariana Moculescu a dezvăluit că ar fi fost curtată de edilul fugar. De altfel, a relatat că bărbatul i-ar fi trimis „mesaje cavalerești extraordinare”.

„Nu vreau să fiu judecată de nimeni. Eu l-am cunoscut pe Cătălin înainte de căsătoria sa, știam că are o relație, l-am și întrebat despre fata respectivă, actuala soție, dar mi-a spus că nu întotdeauna tot ce apare pe social media este și sută la sută adevărat.

Am fost curtată de Cătălin Cherecheș mai demult și am acceptat invitația sa destul de târziu, în luna aprilie (n.r – a acestui an). Am conversat foarte mult cu el la telefon, nopțile. Mă plăcea foarte tare, pentru că sunt o femeie cunoscută în România, care a avut și o reclamă anume. Și-a dorit foarte mult să ne întâlnim și în realitate și s-a întâmplat până la urmă, dar mi-a dat niște mesaje la început, niște mesaje cavalerești extraordinare”, a declarat Mariana Moculescu.