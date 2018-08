Pentru binele copilului lor, Vica și Pițurcă au decis că ar fi mai bine să îngroape securea războiului. Zis și făcut! Acum, fostul antrenor al naționalei de fotbal își petrece vacanța cu Edan.

La emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, Vica Blochina a făcut dezvăluiri despre relația fostului ei iubit, antrenorul de fotbal Victor Pițurcă, cu fiul lor, Edan.

Blonda a mărturisit că a ajuns la o înțelegere cu acesta de dragul băiatului lor.

„Edan crește, am fost acum în vacanță, în Cipru, am stat două săptămâni. El joacă fotbal. Și a fost foarte frumos. El e acum în vacanță și petrece și foarte mult timp cu tatăl lui.

Eu cred că orice lucru pe care îl faci în viață trebuie să ți-l asumi. Și poate la un moment dat nu ar fi trebuit să fac anumite lucruri în viața mea. Și poate, nu neapărat scandalul, dar ce a fost – judecata, povestea aceea cu Edan, până la urmă a fost binevenită. Că poate altfel nu rezolvam această problemă niciodată. Edan atunci, pe vremea aia, a fost foarte mic.

Era mic și avea vreo trei ani. Îmi aduc aminte că la un moment dat, când ne-am dus să facem acest test de paternitate, Edan nu-l mai văzuse pe tatăl lui de vreun an, cât am stat noi prin procese și nebuniile adulților. Și atunci a fugit la el când l-a văzut și i-a zis: „Păi, tată, tu nu mă recunoști deloc?”. Atunci a fost un moment oarecum aiurea.

Cred că în momentul acela amândoi am înțeles că tot ce facem nu facem bine pentru copil și s-a rezolvat problema noastră, acuma suntem ok”, a declarat Vica Blochina.