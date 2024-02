Paradisul micilor, „La Ciotoianu” din Popești Leordeni, are la intrare un mesaj care îi face pe clienți să își aștepte rândul în liniște

Raiul micilor este în Popești Leordeni. Roți bucureștenii îndrăgostiți de grătare au mâncat cel puțin o dată în viața la celebrul restaurant „La Ciotoianu”. Copleșiți de numărul mare de clienți pe care îl au zilnic, patronii localului au ales să pună la intrare un mesaj care să le aducă zâmbetul pe buze oaspeților.

„La Ciotoianu” a devenit celebru pentru micii săi. Orice iubitor de grătare trebuie să fi mâncat cel puțin o dată în viață aici. Toată lumea le laudă produsele. Nu este de mirare că restaurantul este copleșit zilnic de clienți. Localul din Popești Leordeni ajunge să vândă și câte 150 de kilograme de mici pe zi.

Tocmai din cauza faptului că restaurantul este asaltat de sute de clienți, iar la cozi se creează cozi imense, patronii au decis să agațe un geam un mesaj care să-i mai bine dispună pe oamenii înfometați.

Mai exact, pentru a evita scandalurile din cauza timpilor mari de așteptare, pe ușă a fost afișat următorul mesaj:

Restaurantul „La Ciotoianu” a fost fondat în anul 2007 de Marian Ciotoianu. De atunci, grătarele ard la foc continuu. Potrivit start-up.ro, povestea din bucătăria celebrului local a început în anii ’80.

„În ’84 sau ’85, m-am angajat la Glina, la fabrica de mezeluri. Am dat la liceu, nu am luat, m-am înscris la seral și m-am angajat. Părinții mei fiind oameni amărâți, au lucrat la seră și au ieșit la pensie. M-au educat foarte bine, să-mi placă munca. Ceea ce în ziua de azi nu mai există. Acolo am învățat meserie”, a povestit proprietarul conform sursei citate.