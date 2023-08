Părăsită înainte de căsătorie, Sandra Izbașa a suferit cumplit. Până să devină mireasă, fosta gimnastă a trecut printr-un moment greu pe plan personal

Puțini sunt cei care știu că fosta gimnastă Sandra Izbașa (33 de ani) ar fi trebuit să ajungă în fața altarului cu mulți ani în urmă. Campioana României s-a iubit pătimaș cu Petrișor Ruge, dansatorul pe care Andreea Bălan îl are sub ”aripă”, însă despărțirea lor a venit într-un moment când nimeni nu se aștepta.

În prezent, Sandra Izbașa a devenit oficial doamna Bănică. Fosta gimnastă se iubește de 3 ani cu nepotul lui Ștefan Bănică Jr., actorul Răzvan Bănică, iar în urmă cu doar câteva zile și-au oficializat relația și în fața lui Dumnezeu. Momentul a fost unul plin de emoții și cu o încărcătură aparte.

Se spune că în viață nimic nu este întâmplător. În urmă cu mai mulți ani, Sandra Izbașa a renunțat la gimnastică și a decis să acorde mai multă atenție pasiunilor ei, una din ele fiind actoria. Scena de teatru a fost locul unde l-a cunoscut pe Răzvan Bănică, cel ce avea să-i devină soț după 3 ani de relația.

”Un moment foarte special şi ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la acestă slujbă minunată şi că suntem căsătoriţi în faţa lui Dumnezeu! Astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani noi ne-am cunoscut. Şi am zis să lăsăm emoţiile la hotel şi să ne simţim extraordinar de bine. Abia aşteptăm să ne bucurăm,să ne distrăm, să fim extraordinar de energici şi să-i bucurăm pe toţi cu ceea ce am pregătit noi un an de zile, destul de intens”, a declarat Sandra Izbașa, la ieșirea din biserică.

De altfel, Răzvan Bănică a transmis și el un mesaj, la ieșirea din biserică: „Am încercat să ne odihnim cât de mult am putut, însă emoţiile nu ne-au lăsat să o facem până la capăt. Dar suntem foarte bine, suntem împliniţi şi recunoscători lui Dumnezeu că suntem aici, împreună, alături de toţi cei dragi, şi vă mulţumim! Eu ştiam cum va arăta rochia, dar nu ştiam varianta finală. Chiar dacă aş fi ştiut-o, momentul pe care l-am trăit astăzi când am văzut-o a fost unic şi irepetabil”.

Povestea din spatele căsniciei fericite a Sandrei Izbașa

Înainte de acest episod fericit din viața ei, Sandra Izbașa a avut de trecut printr-o perioadă nu tocmai fericită, chiar alături de cel care trebuia să o ducă în fața altarului. Fosta gimnastă s-a iubit cu Petrișor Ruge, protejatul Andreei Bălan. Dacă toată lumea paria că relația celor doi se va concretiza în cel mai frumos mod posibil, în 2027 a avut loc ruptura. Nici până în ziua de astăzi nu se cunoaște motivul, cei doi fiind foarte discreți cu viața personală. Potrivit informațiilor de la vreme a respectivă, prietenii și apropiații lor susțineau că atât Sandra, cât și Petrișor au făcut sacrificii enorme ca relația lor să funcționeze.

”Sandra şi Petrişor s-au despărţit de câteva săptămâni. A fost o surpriză neplăcută pentru toată lumea. Erau tare frumoşi împreună, se completau, aveau lumea lor, se respectau, se susţineau şi chiar se iubeau. Petreceau destul de mult timp împreună, el aproape că era mutat definitiv la Sandra.

Au făcut multe sacrificii ca să fie împreună. Sandra l-a însoţit la spectacole în ţară, în străinătate, atunci când era plecat cu Andreea Bălan, doar ca să fie lângă el. Şi el a făcut sacrificii pentru ea.

Toată lumea se aştepta la o nuntă, la o logodnă, nu la o despărţire. Nu i-am văzut niciodată certându-se, erau numai un zâmbet amândoi şi foarte drăgăstoşi unul cu celălal. Nu ştie nimeni care e motivul, ei nu discută despre relaţia lor. Nici când erau împreună, fericiţi, nu dădeau din casă. Să sperăm că e o doar o pauză şi nu o despărţire”, au declarat surse apropiate celor doi pentru ”Wowbiz”.