Părinții lui Cristi Minculescu l-au vrut inginer: ”Aș fi putut deveni dacă nu părăseam facultatea”

Părinții lui Cristian Minculescu l-au vrut inginer! Trupa Iris nu ar fi existat astăzi dacă artistul nu ar fi renunțat la facultate.

În primul an de facultate, destinul lui Cristi Minculescu avea să se schimbe la 180 de grade. Artistul simțea că facultatea de inginerie nu îl reprezintă și a renunțat la ea. În ciuda dramelor de acasă, dar și a reproșurilor din partea părinților, Cristi Minculescu și-a urmat destinul și a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști din showbiz.

”Da, voiau să fiu inginer. Și aș fi putut deveni, dacă nu aș fi părăsit facultatea după prima sesiune, în iarna lui 1978. Am zis că nu e de mine, fiind corect cu mine însumi. Am părăsit-o cu toată drama de acasă, cu adunări în familie, cu ședințe. Le-am demonstrat că pot intra la facultate. Dar am făcut bine că am renunțat la ea, fiindcă că nu mă reprezenta. Apoi, când au venit la un spectacol de-al meu, îmbrăcați elegant, au avut în șoc când au văzut vestimentația și accesoriile celorlalți…

Nu știu nici acum dacă s-au împăcat cu ideea sau au simulat. Aș fi dorit să se fi împăcat. Am aflat că tata venea la concerte, dar după, nu se afișa să-l văd, la vestiar. Era onorant pentru mine ca omul care era împotriva a ceea ce făceam eu să mă urmărească permanent. A fost ceva surprinzător de frumos să aflu asta. Cred că mama nu s-a resemnat, a acceptat până la urmă, dar prea târziu… Taică-meu a murit în 1981 și a fost marcată de asta. Și știți cum e cu relația mamă-băiat: s-a apropiat mai mult de mine și a acceptat”, a mărturisit Cristi Minculescu pentru libertatea.ro.

Cristi Minculescu, supus unui transplant de ficat

În 2009, interpretul Cristi Minculescu a trecut cu bine peste cel mai greu test al vieții sale. Artistul a fost supus unui transplant de ficat, intervenție chirurgicală extrem de complicată prin care a primit o porțiune din ficatul soției sale, Rodica. Operația realizată de o echipă de specialiști din Germania a durat aproximativ zece ore și a decurs bine.

La vremea respectivă, fostul solist de la Iris a fost diagnosticat cu hepatorenala ereditară, o boala moştenită de la tatăl lui, caracterizată prin apariţia unor chisturi pe ficat şi rinichi.