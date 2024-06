Părinții lui Sebi și ai Robertei sunt disperați după ultima decizie a instanței, în cazul lui Vlad Pascu: „Nu mai avem nicio speranță”

A avut loc un nou termen în cazul lui Vlad Pascu, șoferul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri, pe Roberta și Sebastian, într-un accident cumplit, anul trecut, în localitatea 2 Mai. Tânărul vinovat a apărut din nou în fața părinților victimelor, care s-au arătat dezamăgiți, mai ales după ce și noua judecătoare a refuzat schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat. Vlad Pascu mai este acuzat și de rănirea altor trei tineri, prietenii Robertei și ai lui Sebi. Instanța a anunțat că va avea loc o nouă înfățișare pe data de 14 august.

Procesul de judecată în cazul lui Vlad Pascu a fost amânat în luna august, pe data de 14, când se va împlini aproape un an de când Roberta și Sebastian au fost uciși. Tânărul care s-a urcat drogat la volanul mașinii lui a apărut din nou în fața instanței, dar și a părinților lui Sebi și a mamei Robertei.

Cei din urmă sunt dezamăgiți, mai ales pentru că au primit o nouă lovitură: cererea lor de schimbare a încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu a fost refuzată. Adică, tânărul va fi judecat pentru ucidere in culpă și nu pentru omor calificat.

„Cred că aveam toate. Argumentele posibile! Şi ne-a dat peste cap! Este foarte greu. De când am aflat, toată săptămâna am fost terminaţi. La câtă încredere aveam eu în doamna judecător mi s-au şters toate. Nu mai am nicio încredere în nimeni. Suntem foarte dezamăgiţi, nu mai avem nicio speranţă, se pare că legile din ţara asta sunt făcute să nu fie respectate de oamenii cu bani”, au mărturisit părinții lui Sebastian Olariu, conform Observator.