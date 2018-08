Paris, fiica lui Michael Jackson, a ajuns de urgență pe masa de operație

Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, a ajuns de urgenta in sala de operatie. Fiica regretatului artist a vorbit despre durerile teribile suferite in timpul interventiei. Aceasta si-a scos un abces de marime impresionanta si sustine ca a fost la un pas de moarte. Paris mai povesteste ca a existat pericolul unei septicemii.

„Pe scurt, am fost operata ieri. Aveam un abces aproape de marimea unei mingi de golf. N-am murit insa, m-au operat imediat. Am fost constienta tot timpul si a fost cea mai intensa durere pe care am indurat-o in toata viata mea. Dar sunt vie!”, a scris Paris Jackson, pe Instagram.

A recunoscut că este bisexuală: “Nu e treaba voastră“

Fiica lui Michael Jackson, Paris, le-a mărturisit fanilor că este bisexuală, pe contul său de Instagram, potrivit contactmusic.com. În cadrul unei serii de întrebări și răspunsuri cu fanii, actrița în vârstă de 20 de ani – despre care, în ultimele luni, s-a scris că are o relație cu top-modelul Cara Delevingne – le-a spus acestora că se simte atrasă și de bărbați și de femei, dar că nu este interesată în a-și pune o etichetă în acest sens.

Cele două s-au întâlnit pentru prima oară în urmă cu mai mulți ani și de atunci au rămas prietene. Conform The Sun, în noiembrie 2017 paparazzii le-au fotografiat ieșind împreună, de mână, dintr-un club

În ultimele luni, ele s-au apropiat din ce în ce mai mult, iar recent, pe contul de Instagram al lui Paris a apărut o poză cu Cara. Din câte au lăsat să se înțeleagă, cele două tinere și-au petrecut noaptea împreună.