Pariurile zilei» 7 din 7 ponturi câștigătoare ieri în Liga Națiunilor! Astăzi investim în aceste opt pronosticuri din fotbal

Am încheiat en-fanfare etapa cu numărul doi din cadrul Ligii Națiunilor. Propunând câte un pont pentru fiecare dispută a serii din cadrul noii competiții organizată de către UEFA, am obținut procentaj maxim, ”înverzind” fără emoții fiecare pronostic în parte. Am mizat pe spectacol în meciurile Belgiei, Ungariei și Luxemburgului, dar și pe pragmatism atunci când a fost cazul, reprezentative precum Finlanda, Belarus sau Bosnia etalându-și clasicul stil închis de joc. Cu toate acestea, șocul serii în Europa a fost reprezentat de către duelul dintre Spania și Croația, „Furia Roja” făcând instrucție cu finalista Campionatului Mondial, scor 6-0.

Pariurile câștigătoare ale zilei de marți:

SPANIA – CROAȚIA 1 COTA 1.73 (6-0)

ISLANDA – BELGIA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.64 (0-3)

FINLANDA – ESTONIA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.62 (1-0)

BOSNIA & HERȚEGOVINA – AUSTRIA PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.62 (0-0, 1-0)

UNGARIA – GRECIA 2+ COTA 1.65 (2-1)

MOLDOVA – BELARUS SUB 2.5 GOLURI COTA 1.67 (0-0)

SAN MARINO – LUXEMBURG GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.45 (0-2, 0-3)

POLONIA – IRLANDA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.73 (1-1)

Astăzi, ne orientăm pe cele mai importante evenimente fotbalistice dintr-o ofertă limitată și, surprinzător sau nu, majoritatea dintre acestea vin chiar din România. În Liga a 2-a avem programat un duel pe cinste între Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște, acolo unde anticipăm spectacol de ambele părți. Nici fazele premature ale Cupei României nu dezamăgesc, acolo unde avem programate derby-uri de foc în Banat. Completăm setul de propuneri alte două partide, din Brazilia și SUA, ce se vor disputa după miezul nopții. Succes, tuturor!

PETROLUL PLOIEȘTI – CHINDIA TÂRGOVIȘTE GG COTA 1.76

RIPENSIA TIMIȘOARA – POLITEHNICA TIMIȘOARA SUB 3.5 GOLURI COTA 1.37

BUCOVINA RĂDĂUȚI – MIROSLAVA 2-4 GOLURI COTA 1.42

UTA ARAD – POLI TIMIȘOARA PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.67

IVANCNA GORICA – DOMZALE PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.40

GAIS – VARNAMO 2-4 GOLURI COTA 1.42

DC UNITED – MINNESOTA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.40

PALMEIRAS – CRUZEIRO SUB 2.5 GOLURI COTA 1.45