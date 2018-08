Pariurile zilei: 8 din 9 ponturi CÂȘTIGĂTOARE ieri! Aici, TOP 10 variante pe ziua de miercuri »»

Marți am obținut un procentaj senzațional pe confruntările din preliminariile UEFA Champions League și Championship, culegând, astfel, roadele analizelor amănunțite. Toate pronosticurile propuse pe aceste două întreceri s-au dovedit a fi câștigătoare, alternând cu succes selecțiile pe goluri, cu cele referitoare la rezultatul final.

Ponturile câștigătoare ale zilei de marți:

BATE – PSV 2 CU HA (0) COTA 1.50 (2-3)

BENFICA – PAOK 0-1 GOLURI ÎN PRIMA REPRIZĂ COTA 1.42 (1-0)

STEAUA ROȘIE BELGRAD – RED BULL SALZBURG X2 ȘI 0-3 GOLURI COTA 1.50 (0-0)

AL AHLY – WADI DEGLA 1-3 GOLURI COTA 1.39 (1-0)

DERBY – IPSWICH 2-4 GOLURI COTA 1.43 (2-0)

ROTTERHAM – HULL CITY X2 COTA 1.40 (2-3)

SWANSEA – LEEDS AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.73 (2-2)

QPR – BRISTOL CITY SUB 3.5 GOLURI COTA 1.35 (0-3)

Astăzi, mizăm în aceiași parametri. Având la dispoziție alte trei dispute din play-off-ul UCL, dar și un calup generos de partide din etapa intermediară de Championship, ne axăm pe aceste două competiții în vederea obținerii unui bilanț asemănător cu cel de ieri. Capul de afiș al serii în Europa se joacă la Amsterdam, acolo unde favorita Ajax va da piept cu experimentata echipă a ucrainenilor de la Dinamo Kiev. Investim pe un duel deschis la Berna, între Young Boys și Dinamo Zagreb, dar și pe superioritatea valorică a elenilor de la AEK, în deplasarea de la Budapesta, contra surprizei plăcute din aceste preliminarii, Videoton. Succes, tuturor!

MOL VIDI – AEK ATENA 2 CU HA (0) COTA 1.47

MOL VIDI – AEK ATENA SUB 9.5 CORNERE COTA 1.45

AJAX – DINAMO KIEV 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.49

YOUNG BOYS – DINAMO ZAGREB 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.37

BEIJING GUOAN – GUANGZHOU R&F AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ COTA 1.50

NEW YORK CITY – NEW YORK RED BULLS GG COTA 1.50

ASTON VILLA – BRENTFORD 2-4 GOLURI COTA 1.41

BOLTON – BIRMINGHAM X2 COTA 1.42

BLACKBURN – READING OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.76

STOKE CITY – WIGAN GG COTA 1.77