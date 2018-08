Pariurile zilei: Am pregătit 12 selecții pentru ziua de miercuri, cu Supercupa Europei în prim-plan!

Ieri am înregistrat un nou bilanț pozitiv, în ciuda surprizelor din preliminariile UCL. Ne referim in special la trupele care au parasit întrecerea încă din turul 3 preliminar, nume cu greutate precum Celtic, Fenerbahce sau Spartak Moscova . Investind și pe dueluri din Cupa Ligii Franței sau Angliei, am ”înverzit” suficiente ponturi pentru a încheia încă o zi pe profit.

Ponturile câștigătoare ale zilei de marți:

FENERBAHCE – BENFICA PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.67 (1-1)

TRNAVA – STEAUA ROȘIE BELGRAD 1-3 GOLURI COTA 1.35 (1-1)

DINAMO KIEV – SLAVIA PRAGA GAZDELE SE CALIFICĂ MAI DEPARTE COTA 1.33 (2-0, 1-1 în tur)

SPARTAK MOSCOVA – PAOK PESTE 4.5 CARTONAȘE COTA 1.47 (7)

METZ – GRENOBLE 1 COTA 1.83 (2-1)

NORWICH – STEVENAGE 1 COTA 1.45 (3-1)

Pariurile zilei

Deși mai limitată, oferta de astăzi ne propune câteva evenimente interesante. Ne referim în primul rând la Supercupa Europei, duel care le va opune, la Tallin (Estonia), pe ”gigantii” madrileni Real și Atletico. Cu prima șansă în meci sunt cotați ”galacticii”, dar de urmarit este exprimarea Real-ului fara Cristiano Ronaldo si cu un nou antrenor la timona. Echipa noastră a pregătit pentru această confruntare 3 variante de pariere, care au în vedere numărul de cornere și cartonașe, dar și o desfășurare spectaculoasă a jocului.

După alte câteva predicții din fotbal, cu escale în primele ligi ale Statelor Unite și Chinei, trecem la tenis. Căutăm profitul inclusiv în duelurile din cadrul turneului de tenis de la Cincinnati, acolo unde astăzi joacă și Simona Halep. Constanțeanca debutează în competiție contra locului 58 WTA, croato-australianca Tomljanovic. Daca românca vine după finala câștigată la Rodgers Cup, performanță după care și-a permis câteva zile de repaus, adversara are deja 3 meciuri disputate în cadrul turneului, Tomljanovic având nevoie de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal. Mizăm pe forța și forma lui Halep, de altfel, o specialistă a acestor turnee americane care preced US Open!

REAL MADRID – ATLETICO MADRID PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.60

REAL MADRID – ATLETICO MADRID SUB 5.5 CARTONAȘE COTA 1.76

REAL MADRID – ATLETICO MADRID AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.81

TORONTO FC – VANCOUVER WHITECAPS 1 COTA 1.44

DC UNITED – PORTLAND GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.46

LOS ANGELES FC – REAL SALT LAKE CITY PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.45

SHANGHAI SHENHUA – GUIZHOU ZHICHENG 3+ COTA 1.50

HENAN JIANYE – GUANGZHOU EVERGRANDE 3+ COTA 1.40

ANDERSON – CHARDY 1 COTA 1.36

KLAHN – CARRENO-BUSRA 2 COTA 1.60

HALEP – TOMLJANOVIC 2-0 COTA 1.50