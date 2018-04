Pariurile zilei» Etapele intermediare și meciurile de cupă, specialitatea noastră! Aici, 10 ponturi care ne conduc spre profit în această zi de marți

Ieri am intuit cu succes scenariile din Premier League, Bundesliga, Serie B, dar și din confruntarea dintre Astra și FCSB, încheiat cu victoria categorică a ”roș-albaștrilor”, scor 3-0. Pentru astăzi avem pregătit un nou set de pronosticuri. 10 variante de top!

Pariurile zilei

Trecem în revistă partide din La Liga, Belgia, dar și prologurile etapelor intermediare din Premier League și Serie A. În eşalonul de elită al Angliei, Tottenham caută să-şi consolideze clasarea în Big 4, printr-un succes la Brigton, în timp în prima ligă a Italiei, Inter luptă acasă, cu Chievo, pentru cele 3 puncte care o pot propulsa pe ultima treaptă a podiumlui.

Avem meciuri de importanţă majoră şi în cupele interne. În DFB Pokal, prima finalistă se va decide la finalul confruntării Bayer Leverkusen – Bayern Munchen. Oaspeţii sunt favoriţi, dar anticipăm şi o replică de calitate a „aspirinelor”. Şi Cupa României revine astăzi în ofertă, cu manşa tur a semifinalei dintre Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș. Gazdele au un parcurs impresionant în acest sezon, dar rivala sibiană din Mediaş plusează la capitolul experienţă. Pontul nostru este pe goluri, într-o cotă de 1.62.

Completând setul de ponturi cu sugestii bine punctate din Spania, Belgia și Olanda, vă propunem aceste zece variante ce ne pot conduce la casieriile caselor de pariuri. Succes, tuturor!

AFC HERMANNSTADT – GAZ METAN MEDIAȘ SUB 2.5 GOLURI COTA 1.62

BRIGHTON – TOTTENHAM SUB 3.5 GOLURI COTA 1.44

WIGAN – OXFORD UTD 1 HA (-1) COTA 1.46

LIERSE – WAREGEM 3+ COTA 1.57

INTER – CAGLIARI 2-4 GOLURI COTA 1.55

CITTADELLA – PALERMO PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.63

TWENTE – ZWOLLE SUB 3.5 GOLURI COTA 1.48

CELTA VIGO – FC BARCELONA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.44

VILLARREAL – LEGANES 1X & 2+ COTA 1.53

BAYER LEVERKUSEN – BAYERN MUNCHEN 2-4 GOLURI COTA 1.54