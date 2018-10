Pariurile zilei» Ieri am ”înverzit” 7 din 8 ponturi în Liga Națiunilor! Astăzi mizăm variat pe fotbal, tenis și baschet

Ultimele partide din cadrul etapei cu numărul 4 din Liga Națiunilor ne-au adus un profit considerabil, într-o seară în care am avut parte de rezultate logice în marea lor majoritate. Am anticipat ideal succesul surprinzător al galezilor în fața selecționatei Irlandei, mergând pe mâna a minim unui gol marcat de către trupa lui Ryan Giggs.Nici capul de afiș al serii, dintre Franța și Germania, nu ne-a oferit bătăi de cap, în condițiile în care am bifat o cotă logică de 1.75.

Pariurile câștigătoare ale zilei de marți:

FRANȚA – GERMANIA 3+ COTA 1.75 (2-1)

ARMENIA – MACEDONIA SUB 1 GOL ASIATIC ÎN PRIMA REPRIZĂ COTA 1.64 (1-0, cota 1.00)

KAZAHSTAN – ANDORRA 1 CU HA (-1.5) COTA 1.92 (4-0)

GIBRALTAR – LICHTENSTEIN 2+ COTA 1.52 (2-1)

LETONIA – GEORGIA NU ÎNSCRIU AMBELE ECHIPE COTA 1.57 (0-3)

SLOVENIA – CIPRU SUB 2.5 GOLURI COTA 1.61 (1-1)

IRLANDA – ȚARA GALILOR OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.64 (0-1)

UCRAINA – CEHIA PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.41 (3-7)

Astăzi, suntem hotărâți să pariem ceva mai variat, în prezența unei oferte extrem de limitate pe plan fotbalistic până în week-end. Trecem în revistă unica partidă a zilei din Liga a 2-a din România, cea dintre Petrolul și Mioveni, acolo unde mergem pe mâna ”lupilor galbeni”. Completăm cu spectacolul din MLS, acolo unde toate cele trei confruntări ale nopții promit spectacol și goluri pe bandă rulantă. Ne orientăm inclusiv către tenis și baschet, mizând fără complicații pe deznodăminte logice. Succes, tuturor!

Fotbal:

PETROLUL PLOIEȘTI – MIOVENI 1X&0-3 GOLURI COTA 1.49

DELHI DYNAMOS – ATK 3+ COTA 1.73

DC UNITED – TORONTO FC 3+ COTA 1.50

ORLANDO CITY – SEATTLE SOUNDERS GG COTA 1.49

VANCOUVER WHITECAPS – SPORTING KANSAS CITY GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.46

Tenis:

HALEP – PAVLYUCHENKOVA 2 COTA 1.58

YMER/YMER – DANIELL/KOOLHOF 2 COTA 1.50

Baschet:

SACRAMENTO KINGS – UTAH JAZZ 2 COTA 1.40

FENERBAHCE – KHIMKI 1 CU HA (-5) PUNCTE COTA 1.40