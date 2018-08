Pariurile zilei: Miercuri, spectacol și 8 variante câștigătoare! Azi investim pe Europa League!

După un nou bilanț formidabil înregistrat ieri, zi în care am profitat la maximum de meciurile programate în Liga Campionilor și Championship, eșalonul secund al Angliei, este timpul să ne punem amprenta cu stil și pe confruntările din Europa League. Cele 21 de partide din play-off-ul întrecerii vor acapara aproape în totalitate oferta fotbalistică a zilei și, în consecință, ne vom axa exclusiv pe competiția continentală.

Pariurile câștigătoare ale zilei de miercuri:

MOL VIDI – AEK ATENA 2 CU HA (0) COTA 1.47 (1-2)

MOL VIDI – AEK ATENA SUB 9.5 CORNERE COTA 1.45 (4)

AJAX – DINAMO KIEV 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.49 (3-1)

YOUNG BOYS – DINAMO ZAGREB 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.37 (1-1)

BEIJING GUOAN – GUANGZHOU R&F AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ COTA 1.50 (5-1)

NEW YORK CITY – NEW YORK RED BULLS GG COTA 1.50 (1-1)

ASTON VILLA – BRENTFORD 2-4 GOLURI COTA 1.41 (2-2)

BLACKBURN – READING OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.76 (2-2)

Alternăm propunerile pe goluri cu cele care vizează rezultatul final al jocurilor. Mergem și pe mâna favoritelor, echipe precum Atalanta, Basel sau Celtic urmând a întâmpina adversari abordabili în lupta pentru un loc în grupe. Trecem în revistă și meciurile celor două echipe românești rămase în Europa, FCSB și CFR Cluj. ”Roș-albaștrii” vor avea parte de o deplasare dificilă la Viena, în compania celor de la Rapid, însă noi vom miza pe goluri, având încredere în resursele ofensive ale ambelor trupe. Tot pe goluri vom paria și în disputa CFR-ului din Luxemburg, contra surprizei Dudelange, investind pe un pariu combinat, care vizează și superioritatea valorică a ”alb-vișiniilor”. Succes, tuturor!

ATALANTA – FC COPENHAGA 1 COTA 1.50

GENK – BRONDBY 1 COTA 1.65

SUDUVA – CELTIC 2 COTA 1.38

BASEL – APOLLON 1 CU HA (-1) COTA 1.63

RAPID VIENA – FCSB GG COTA 1.80

ZENIT ST. PETERSBURG – MOLDE 3+ COTA 1.65

SPARTA SARPSBORG – MACCABI TEL AVIV 1-3 GOLURI COTA 1.35

DUDELANGE – CFR CLUJ X2&2+ COTA 1.69

OLYMPIAKOS – BURNLEY SUB 2.5 GOLURI COTA 1.56

GENT – BORDEAUX SUB 2.5 GOLURI COTA 1.67