Pariurile zilei: Propunem 9 pronosticuri din fotbal pentru ziua de miercuri!

Ieri am asistat la un duel de gală, pe ”Anfield Road”, acolo unde spectacolul creat de către ”cormorani” a adus un neverosimil 5-2 pe tabelă. Am intuit cu succes în Liverpool – AS Roma, pariurile pe cartonașe și cornere.

Astăzi investim pe o altă dispută de 5 stele. Prin intermediul celor trei propuneri pe cea de-a doua semifinală UEFA Champions League, dar și a celorlalte ponturi din competițiile mai mici aflate în desfășurare, suntem pregătiți pentru o nouă porție de profit.

Miercuri investim exclusiv pe fotbal, cu super confruntare dintre Bayern Munchen și Real Madrid în prim-plan. Suntem de părere că, asistând la o desfășurare spectaculoasă a ostilităților, vom avea parte de un duel la capătul căruia bavarezii vor reuși să răzbune parțial eșecurile din istoria recentă a meciurilor directe. Completăm setul de ponturi cu sugestii din Ligue 1, Liga a 2-a din România, dar și alte întreceri interne mai puțin populare în rândul pariorilor. Succes, tuturor!

Pariurile zilei:

BAYERN MUNCHEN – REAL MADRID 1X & 2+ COTA 1.46

BAYERN MUNCHEN – REAL MADRID PESTE 4.5 CARTONAȘE COTA 1.64

BAYERN MUNCHEN – REAL MADRID PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.42

CAEN – TOULOUSE SUB 2.5 GOLURI COTA 1.53

ACADEMICA – FC PORTO B GG COTA 1.80

AL-MASRY – SMOUHA 1 CU HA (0) COTA 1.55

ENPPI – TANTA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.57

DORTMUND II – VIKTORIA KOLN 3+ COTA 1.71

PANDURII TG. JIU – SPORTUL SNAGOV 1 CU HA (0) COTA 1.54