Patron de pensiune din Cluj, amenințat și hărțuit de turiști! Oaspeții au plecat după o singură noapte petrecută în locație

Un scandal de proporții a izbucnit între proprietarul unei pasiuni din apropierea Clujului și un grup de turiști. Fiecare tabără face acuzații grave, iar proprietarul pensiunii a ieșit acum la rampă și a vorbit pe larg despre lucrurile prin care a trecut din cauza grupului de turiști. Fiecare parte tună și fulgeră și își cere drepturile. Ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la scandal?

O ceartă de proporții a izbucnit între turiștii care s-au cazat la o pensiune din zona de munte a Clujului și proprietarul pensiunii. Turiștii au plecat după doar o noapte, punând această decizie pe seama frigului greu de suportat din camere. Pe de altă parte, proprietarul spune că temperatura din camere era de peste 20 de grade și dezvăluie că a fost amenințat și șantajat.

Întregul incident a avut loc în mini vacanța de 1 Decembrie. Atunci, un grup de turiști a decis să petreacă în zona de munte a Clujului. Au închiriat o pensiune în Smida și au venit puși pe petrecere. Însă, cheful s-a încheiat rapid.

După prima zi de cazare și un ospăț pe cinste, a doua zi turiștii au decis să plece. Aceștia și-au motivat plecare subită punând totul pe seama frigului. Au spus că au înghețat în camere și că nu vor să mai rămână, așa că și-au cerut banii înapoi.

Însă, proprietarul are o altă variantă a poveștii și spune că temperaturile de 14 – 12 grade din cameră, erau de fapt de peste 20 de grade. Mai mult, proprietarul susține că turiștii nu și-au plătit ospățul și atunci când au văzut că bărbatul nu se sperie și nu le returnează banii pentru cazare au trecut la amenințări mai serioase și șantaj. De asemenea, proprietarul a fost amenințat că va avea probleme cu lege, una dintre turiste fiind judecătoare în Turda.

„În 1 decembrie, de ziua României, am primit un grup din Turda și Cluj. Ei au rezervat, au plătit prin virament au primit factură de la mine, totul ok. În data de 28, îmi comandă purcel de lapte pentru cina festiva, 17 persoane. Le asigur comanda prin serviciul de catering, serviciile la locația de servire. Ei ajung în 30/11 ora 14:30. I-am prevenit că față de Cluj, în Smida era ger și zăpadă, în clădire încă nu aveam decât 15-16 grade, în spațiul comun pentru ca era foarte mare, iar domnii turiști mi-au lăsat UȘA deschisă aproape o oră, pâna s-au despachetat pentru cazare. În majoritatea camerelor era deja 17-18 grade, mai puțin cele din nord, unde e mereu umbra (pentru aceasta am propus sa le schimb camera, dar au refuzat !)

Au completat fisele de intrare cu data de sosire și ieșire date pers, și totul a fost ok. Vedeți în poze erau în bluze foarte încântați de cină. Au comandat pe a doua zi masa de amiază, cu planul să-și facă foc afară seara, la grătar etc. OK! A Doua zi se trezesc iau micul dejun și mă anunța ca ei pleacă, pentru că e prea frig, că plouă, că nu au ce face, că vor banii de cazare înapoi, că dacă nu-i rambursez cheamă OPC, DSV etc. Că dna judecătoare de la Turda nici nu are nevoie de proces, mă condamnă direct și că să plătesc etc. Intimidări, amenințări verbale și fizice pentru că acești oameni s-au răzgândit.

Afară turna cu găleata, era viitură de la ploaia torențială furtună și zăpada topită instant la peste 10 grade. Iar dânșii îmi motivau că e frig în casă. În salon erau deja 20 de grade, în camere peste 20. Deci chiar nu știu … mi-au scos termostatul afară să facă poze, au pozat partea de piscină unde încă nu e finalizat. Nu știu ce treabă au făcut.

Mă hărțuiesc pe toate grupurile, îmi trimit zilnic amenințări… Ei care au plecat fără să plătească un leu din ce au mâncat din ce au consumat ! Dna Cristina când a venit nu știa cum să-mi spună că de mult a vrut să vina la noi, că a fost la Cabana Ivan Apuseni și ce mizerie și noroi și plin de mortăciuni în casa și șoareci și etc…. Eu știu că nu e adevărat și chiar m-a pus deja pe gânduri… caracter de țoapă de rahat, nu vă supărați!!! Acum mă terfelește pe mine pe toate rețelele și google etc Asta-i România ? Așa specie de oameni eu nu am mai văzut ! Dumnezeu sa facă dreptate, eu nu știu ce pot sa fac! ”, a spus proprietarul pensiunii, potrivit stiridecluj.ro.