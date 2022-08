Paul Diaconescu, surprins noaptea alături de o minoră de Justițiarul din Berceni: „Mă consideram suficient de matur”

Paul Diaconescu a intrat în atenția tuturor după ce au apărut o serie de videoclipuri în care acesta este acuzat că s-a întâlnit cu o minoră în parc, după 12 noaptea. Justițiarul din Berceni a scos la iveală totul, iar concurentul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a avut de dat explicații.

Actorul nu știa ce i se pregătește în momentul în care a acceptat să se vadă cu minora la o oră atât de târzie. Fiind un bărbat frumos și cunoscut, primește adesea cereri de prietenie și mesaje din partea fanelor, tocmai de aceea nu a crezut că va ajunge să fie pus într-o asemenea situație neplăcută.

VEZI ȘI: SCANDAL MONSTRU ÎN TIMPUL FILMĂRILOR PENTRU „SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI!”, DE PE PRO TV. CONCURENȚII ȘI-AU IEȘIT IMEDIAT DIN MINȚI

Paul Diaconescu, prins în flagrant de Justițiarul din Berceni

Unul dintre cei mai urmăriți bărbați din România, Paul Diaconescu, a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a ajuns într-un parc din Capitală la ora 2 noaptea. Acesta a fost filmat de Justițiarul din Berceni, un vlogger care se ocupă cu depistarea neregulilor din Capitală. Actorul ar fi trebuit să se întâlnească cu o minoră de 15 ani pe o bancă din parcă, asta după ce vorbiseră o perioadă pe rețelele de socializare. Concurentul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” știa foarte bine faptul că ar putea avea probleme dacă s-ar afla că s-a văzut cu o minoră, în condițiile în care el a împlinit deja 33 de ani.

Actorul a rămas surprins în momentul în care a văzut că este întâmpinat de minora cu care vorbise inițial, dar și de Justițiarul din Berceni. Paul Diaconescu a încercat să le explice tuturor faptul că nu poate ieși din casă pe timpul zilei din cauza contractului pe care l-a semnat cu producătorii emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Astfel, el ar fi trebuit să stea ascuns până în momentul în care ProTV ar fi difuzat emisiunea și s-ar fi aflat oficial că el a părăsit competiția. Din discuțiile înregistrate și postate pe TikTok, reiese clar faptul că lui Paul Diaconescu nu i-a trecut niciodată prin gând să aibă o relație cu o minoră, deoarece el nu susține pedofilia.

„Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el mi-a zis că s-au despărțit. Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc”, a explicat actorul.

Minora îl acuză pe actor că și-a dorit să aibă o relație cu aceasta

În urma videoclipurilor urcate pe TikTok, putem observa clar faptul că tânăra de 15 ani este la curent cu inițiativele Justițiarului din Berceni. Aceasta îl acuză pe Paul că și-ar fi dorit să înceapă o relație serioasă cu ea, chiar dacă știa că este minoră.

„Te-am întrebat, vrei să fim prieteni sau vrei să avem o relație? Și ai spus relație”, a susținut tânăra cu care Paul s-a întâlnit în parc.

CITEȘTE ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, JUSTIȚIARUL DE BERCENI? TÂNĂRUL DIN BUCUREȘTI CU SPIRIT CIVIC „VÂNEAZĂ” BĂRBAȚII CARE RÂVNESC LA MINORE SAU HĂRȚUIESC FEMEI PE STRADĂ

Văzând că lucrurile au început să scape de sub control, Paul Diaconescu a făcut tot posibilul pentru a se apăra atât în fața celor prezenți la întâlnire, cât și în fața celor care urmau să vadă videoclipurile postate de Justițiarul din Berceni. Actorul a încercat să le explice tuturor că nu și-a dorit să aibă o relație cu minora, ci pur și simplu a crezut că aceasta are nevoie de cineva cu care să vorbească despre problemele care o apasă.

„Nu ți-am spus că putem să avem o relație consumată, ți-am spus că am putea să vorbim pe bancă la ora asta. Este 1 jumătate noaptea. Ea a spus că poate ieși din casă, că atunci doarme mama ei, că vine pe o bancă să vorbească cu mine la ora asta”, s-a apărat Paul Diaconescu.