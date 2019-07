Paul Ipate s-a încordat, iar Jojo nu a avut ce face: ”Pisoiul merge cu noi!”

Jojo și Paul Ipate au încheiat vacanța la mare, petrecută alături de cei doi copii, dar și de câțiva prieteni. Doar că la întoarcere familia s-a înmulțit.

„N-am plănuit să ne mărim familia în vacanța asta. Paul Ipate a venit la mine cu un pisoi tărcat, alb cu portocaliu, și mi-a spus că pot să zic orice, dar pisoiul merge cu noi acasă.??‍♀️Paul nu e un mare fan pisici, așa că mi-am dat seama că lucrurile sunt serioase. Pisicile fuseseră abandonate la Dunare ca să se înece și au fost salvate de noii noștri prieteni din Sf. Gheorghe, gazdele noastre, Anca, Cristi și Calin. Așadar mai întâi a apărut Sfântu.

Am discutat că nu e tocmai simplu să adoptăm un alt animăluț insa am ajuns la concluzia că îl luăm. Copiii au fost în culmea fericirii! Mai ales Achim care nu s-a dezlipit de Sfantu din ziua în care a ajuns la pensiune? Ne-am gândit însa ca Zora si Achim vor trebui să îl împarta pe pisoi ceea ce e destul de greu, mai ales in perioada asta cand personalitatea Zorei e din ce in ce mai puternica. Așa că ne-am hotărât să o luăm acasă și pe Alba. (…)”, a scris Jojo pe contul de socializare.

„Sunteți niște oameni de nota 10”, „Bravo, pentru implicare”, „Felicitări. Să vă trăiască și să vă bucurați de ei”, sunt trei dintre comentariile pe care fanii le-au făcut.