Paul Ritter, cunoscut pentru rolurile din miniseria “Cernobîl” și “Harry Potter”, a murit la vârsta de 55 de ani. Actorul se lupta cu o maladie cumplită

Este doliu în lumea filmului. Paul Ritter, cunoscut pentru rolurile din miniseria “Cernobîl” și “Harry Potter”, a murit la vârsta de 55 de ani. Potrivit presei din UK, regretatul actor s-a stins din viață acasă, vegheat de soția și cei doi băieți pe care îi au împreună: Frank şi Noah. El s-a luptat cu o maladie cumplită, iar organismul său a cedat.

Vestea privind decesul actorului Paul Ritter a fost dată de agentul său. Apărut și în distribuția peliculei “Quantum of Solace”, starul britanic suferea de o tumoră cerebrală, iar seara trecută, el a părăsit această lume, relatează jurnaliștii de la The Guardian.

“Paul a fost un actor cu un talent excepţional care a jucat o varietate enormă de roluri pe scenă şi pe ecran cu o pricepere extraordinară. Era extrem de inteligent, amabil şi foarte amuzant. Ne va lipsi enorm”, a declarat agentul său, potrivit sursei citate.

Paul Ritter l-a interpretat pe vrăjitorul Eldred Worple în filmul “Harry Potter and the Half-Blood Prince” din 2009 şi Martin Goodman în serialul de comedie britanic “Friday Night Dinner”.

Născut pe 5 martie 1966, în Kent, Regatul Unit, Paul Ritter şi-a început cariera în teatru în ultimul deceniu al secolului trecut. A jucat pentru National Theatre în numeroase spectacole, printre care se numără și: “The Royal Hunt of the Sun”, “All My Sons”, “Coram Boy” şi “The Hot-House”.

În 2009, a jucat alături de Amanda Root, Jessica Hynes şi Stephen Mangan în “The Norman Conquests” a Old Vic interpretată pe Broadway, pentru care a fost nominalizat la premiile Tony. Actorul britanic a jucat în numeroase producţii de televiziune, iar “Chernobyl” şi “Catherine the Great” sunt două dintre ele; în ultimii zece ani, a dat viaţă personajului Martin Goodman în comedia “Friday Night Dinner” a Channel 4.

Sursa foto: captură video YouTube / Universal Information & Entertainment TV