Paulă Chirilă a divorțat de tatăl fetiței ei, iar acum vrea să dea șansa unei noi relații. Este împreună cu un alt bărbat, dar mărturisește că lucrurile evoluează mai greu, din motive de precauție.

Paula Chirilă a declarat că deocamdată sunt în perioada de tatonare și ies la plimbări, la masă sau stau de vorbă pur și simplu.

„Există cineva. Deocamdată suntem la început. Discutăm, ieșim la cafele, vorbim. Nu e o relație! Acum mă las mai greu, pot să fac nazuri, pot să am pretenții”, a povestit Paula Chirilă în emisiunea Teo Show de la Kanal D.

Paula Chirila si sotul ei, medicul Marius Aciu, au divortat, in mare secret, in urma cu o luna si jumatate. Cei doi au fost casatoriti 12 ani si au impreuna o fetita. Recent, vedeta a vorbit despre divort in cadrul emisiunii Xtra Night Show.

„Nu ne-am certat. Am zis că nu mai vorbesc despre asta. Nu a fost nimic tradiţional, cu bătăi…. A fost o discuţie normală, exact cum vorbesc acum. S-a aşternut vremea, mai mulţi factori. Nu am fost supăraţi unul pe celălalt, nimic. Noi ne înţelegem bine acum. Port o amintire foarte frumoasă. Au fost 12 ani cu bune şi cu rele”, a marturisit Paula Chirila.