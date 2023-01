Paula Seling și-a deschis sufletul și a vorbit despre divorțul dintre ea și Radu Bucura: „Un om pe care îl respect enorm”

Divorțul dintre Paula Seling și Radu Bucura a scos la suprafață noi detalii. Cei doi au divorțat în primăvara anului trecut, însă primele informații că cei doi nu mai formează un cuplu au fost făcute publice la începutul lunii decembrie. Deși a fost extrem de discretă și nu a vrut să dea detalii în primă fază, cântăreața a vorbit deschis despre acest subiect, chiar în ultima zi a anului 2022.

Paula Seling și Radu Bucura și-au fi spus adio, după mai bine de 17 ani de mariaj. Nimic nu prevestea că vor ajunge în pragul divorțului, mai ales că aveau o relație foarte frumoasă și colaborau, chiar și în plan profesional, Radu fiind managerul ei.

Neînțelegerile ar fi apărut în urmă cu mulți ani, însă, în cele din urmă nu au mai putut ajunge la nici un comun acord, motiv pentru care au decis că e mai bine să-și vadă fiecare de drumul lui.

Artista a făcut câteva declarații pe marginea acestui subiect, chiar în ultima zi din an.

(CITEȘTE ȘI: Mesajul postat de Paula Seling după ce ar fi divorțat de Radu Bucura: ”E tot ce îmi doresc!”)

Paula Seling, declarații despre divorțul de fostul partener, Radu Bucura

Cântăreața susține că din respectul pe care îl poartă în continuare față de fostul ei soț, nu dorește să spună motivele reale pentru care s-a ajuns în acest punct.

„Din păcate, nu pot să vă vorbesc despre un om pe care îl respect enorm, alături de care am trăit clipe minunate, fără ca acesta să fie de față. Dacă el este dornic să vă vorbească, nu am nimic împotrivă. Eu fiind persoană publică, este în regulă, însă Radu e o persoană deosebit de discretă și îi respect dreptul la intimitate. În plus, mereu am considerat că viața de familie trebuie să rămână privată, de aceea rareori am discutat amănunte din viețile noastre și ar fi total nepotrivit să încep să o fac acum”, a declarat Paula Seling pentru Viva.

Paula Seling separă viața de familie de cea profesională și nu vrea ca detaliile din viața ei privată să fie subiect de discuție în spațiul public, însă tot ce ne poate spune este că ea și fostul ei soț vor continua să îi ofere fetiței lor liniștea și armonia de care ar trebui să aibă parte orice copil, în viața de familie.

„Nu știu să vă spun multe… De fapt, cred că viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Ba chiar facem tot ce putem să îi fim alături, să simtă că iubirea există, într-o altă formă, între părinți, uriașă pentru copilul nostru, și vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă între adulți”, a mai completat artista.

(VEZI ȘI: Paula Seling și fostul soț au adoptat-o în urmă cu șase ani o fetiță. Cum arată în prezent Elena)