Pavel Bartoș, prezentatorul de la “Românii au talent”, a rupt tăcerea în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Copilăria l-a marcat iremediabil: “Atunci nu realizam că sufăr, am crezut că…”

„Vocea României” se află la sezonul cu numărul 11, spectacolele se succed pe bandă rulantă pentru Pavel Bartoș, iar „Românii au talent” nu ar avea același impact fără actor. Însă drumul vedetei nu a fost pavat, de la început, doar de bine, aspect pe care prezentatorul TV îl recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Amicul și colegul lui Smiley admite că și-a antrenat simțul umorului încă din copilărie, când lipsurile erau numeroase.

Pe de altă parte, un alt element ce îl stimulează pe Pavel Bartoș ar fi oamenii de care actorul se înconjoară. Printre apropiații artistului se numără și Horia Brenciu, pe care prezentatorul se bucură să îl aibă drept coleg, din nou, la „Vocea României”!

Pavel Bartoș, în extaz să lucreze din nou alături de Horia Brenciu la „Vocea României”: „E o instituție!”

CANCAN.RO: Cum e să te reunești cu fratele de suflet și de distracție, Horia Brenciu?

Pavel Bartoș: Mă bucur, orice întâlnire este memorabilă, adică așa vreau să-i zic. Îmi face plăcere să mă întâlnesc cu Horia Brenciu, îmi face plăcere să lucrez cu el, este un profesionist. Știi cum e, se află de 30 de ani în meseria asta. E o instituție. E bine să stai lângă astfel de oameni, dacă și știi să profiți de acest lucru, de ce nu? Mie îmi place de el că se bucură de orice moment. Și mie îmi plac oamenii pozitivi, îmi plac oamenii veseli, oamenii care se bucură, în general, de viață.

CANCAN.RO: După atâția ani în această meserie, există și zile în care nu prea mai ai chef?

Pavel Bartoș: Normal că există, dar atunci stai în casă. Sau eviți oamenii care nu îți fac bine. Sau vreau doar să stau singur, de ce să deranjez lumea sau de ce să amărăsc lumea? De obicei nu mă țin mult aceste lucruri.

Simțul umorului, cultivat de actor încă din copilăria înțesată de lipsuri: „Atunci nu realizam că eu sufăr!”

CANCAN.RO: Dar când ai zi de filmare și ești anxios sau ai angoase, ce faci?

Pavel Bartoș: Când am zis de filmare, sunt foarte emoționat. Și când intru pe scenă, sunt emoționat. Dar după atâția ani, le transpun în ceva bun. Și atunci, mă fac să fiu viu. Mie îmi place să fiu emoționat, asta înseamnă că ești viu, că nu ești mecanic, că nu ești tras cu cheia.

CANCAN.RO: Se crede că oamenii care fac comedie poate au suferit cândva și simțul umorului provine dintr-o latură „neagră” a lor. Poate în copilărie au fost singuri sau au simțit să compenseze niște carențe. Ai simțit că s-a întâmplat asta la tine?

Pavel Bartoș: Normal că eu mă hrănesc din tot ce mi se întâmplă. Și „One Man Aproape Show”, care e un stand-up teatral, se hrănește din autobiografia mea, spectacolul de la Teatrul Odeon. Dar nu pentru că am suferit, atunci nu realizam că eu sufăr, am crezut că așa trebuie să îți trăiești copilăria. Tocmai, am considerat că am o copilărie fericită. Eram cu copiii și întâi ne făceam temele, ca să nu ne certe părinții, după aia mergeai afară. Eram cu cheia la gât, toate șantierele erau spațiile noastre de joacă. Noi așa am crezut că e copilăria. Dar în general, simțul umorului ți-l dezvolți. Te și naști cu el, dar important e să-l și hrănești. De aceea, citiți, citiți și iar citiți!

Sursă foto: Instagram @pavelbartos