Povestea neștiută din spatele comediei Ramon: Pavel Bartoș a spus tot, chiar și cum și-a cumpărat fier de călcat la premieră! ”Am fost îngrozit!” + Când apare continuarea

Pavel Bartoș ia serios în calcul o continuare a peliculei sale de debut ca scenarist în lumea cinematografică. Vedeta de televiziune, dar deopotrivă și a Teatrului „Odeon” din București, a dezvăluit pentru CANCAN.RO condițiile necesare pentru ca „minunea” să se întrupeze mai repede decât și-ar închipui însuși autorul ei.

„Mie-mi place ca toate lucrurile să se producă la vremea lor. Așa a fost și cu Ramon și cu multe altele din viața mea. Dar, recunosc, mă încearcă de ceva timp ideea de a continua această peliculă care s-a bucurat de un mare succes la public și care m-a bucurat și pe mine!”, a declarat Pavel Bartoș pentru CANCAN.RO.

Pavel Bartoș admite că realitatea i-a depășit așteptările atunci când vine vorba despre pelicula „Ramon”

El a lăsat să se înțeleagă că așteptările, inclusiv cele legate de box-office, dar și a rețetei financiare create în jurul comediei „Ramon”, i-au depășit așteptările, dar a evitat să intre în amănunte.

„Filmul a avut un mare succes la public, și la lansarea pe marile ecrane, dar și în vară, atunci când a stat 11 săptămâni în topul peliculelor din rețeaua Netflix. Eu și regizorul filmului, Jesus del Cerro, trebuie să avem o poveste în care să credem ca să ne apucăm de treabă. Pe scurt, avem nevoie de șapte sau opt idei bune și de abia atunci începem să vorbim. Plus că suntem amândoi superstițioși și nu deconspirăm înainte nimic, nici nume, nici detalii dintre cele mai mărunte”, susține în stilul său atât de binecunoscut același Pavel Bartoș.

Dar el a încredințat cititorilor CANCAN un „mic amănunt”, dar extrem de simpatic. Vedeta celor de la PRO TV a vorbit deschis despre primul cadou pe care și l-a făcut din banii câștigați din acest film.

„Pelicula a avut parte de cel mai lung turneu de promovare al ultimilor ani. Am fost cu el în multe orașe din țară, dar și în diaspora, la Londra, Dublin, Munchen sau Bruxelles. Ei bine, cu ocazia spectacolului programat la Alba Iulia am constatat, ușor îngrozit, că nu mai am cămăși curate și călcate. Așa că a trebuit să acționez, fiindcă nu te poți prezenta în fața oamenilor oricum. M-am oprit într-unul din mallurile din oraș și mi-am achiziționat o mândrețe de fier de călcat cu aburi, de care aveam mare nevoie, așa cum v-am și explicat. Așa că țin foarte mult la acel fier de călcat!”, redă el povestea cu suficiente detalii.

Abia la primăvară îndrăgita vedetă de la PRO TV crede că va avea noul scenariu pus la punct

În ceea ce privește perioada în care va reveni la birou pentru a scrie scenariul următorului său film, Pavel Bartoș e de părere că acest lucru nu are cum să se întâmple mai devreme de primăvara viitoare.

„Am încheiat o serie de filmări, iar altele sunt de-abia la început. Și la teatru e multă treabă cu spectacolul meu de tip one man show, care mi-e foarte drag. Așa că până după Revelion nu mă văd așezându-mă la masă. În plus, avem nevoie de o poveste bună și asta nu apare așa ușor. Noi, adică eu și Jesus, fiindcă tot cu el voi colabora, nu scriem povestea pornind de la personaje sau interpreți anume, ci invers. Mi-ar plăcea, desigur, ca în viitoarea distribuție să se regăsească persoane care-mi sunt dragi, dar pentru ca asta să se întâmple ar trebui să fie toată lumea de acord. Dar da, mi-ar plăcea ca Horia Brenciu și alții să fie alături de mine în viitoarea poveste cinematografică”, a mai adăugat el.

