Pavel Bartoș, bănuit de Smiley că își înșală soția. Întâmplarea ciudată de la un hotel din Constanța

Prezentatorii de la Românii au talent formează o echipa excelentă nu doar în fața camerelor de filmat. Smiley și Pavel Bartoș sunt prieteni buni, iar acest lucru a dus la formarea unor povești și amintiri unice. Invitat în podcastul lui Horia Brenciu, soțul Ginei Pistol și-a adus aminte de o întâmplare amuzantă ce a avut loc în Constanța.

Aflați în perioada preselecțiilor de la Românii au talent, la Constanța, în 2022, cei doi colegi trebuiau să fie cazați în aceeași cameră de hotel. Pavel Bartoș a fost cel care a ajuns primul la hotel, urmând ca Smiley să ajungă următoarea zi.

Pavel Bartoș, bănuit de Smiley că își înșală nevasta

Când a ajuns în recepția hotelului, soțul Ginei Pistol a cerut cheia de la cameră, însă recepționera a avut o ezitare și i-a spus că primirea lui nu este posibilă deoarece Pavel Bartoș este cazat împreună cu o domnișoară. În acel moment, Smiley a rămas șocat și au fost printre puținele clipe în care și-a bănuit colegul că își înșală soția. Ei bine, la mijloc a fost vorba despre o confuzie a recepționerei din hotel. Confuzia s-a produs din cauza numelui real al lui Smiley: Maria Andrei Tiberiu.

„Bună ziua! Sunt Andrei Maria, aș vrea să mă cazez, dați-mi și mie o cheie de la camera lui Pavel Bartoș. Că știam că stăm împreună. Și asta zice: ‘Da, nicio problemă, imediat’. Pac, se uită, zice: ‘Aaa, nu se poate, că domnul Bartoș s-a cazat aseară și e cu o domnișoară’. Și zic: ‘Bă, eu știam că Pavel e un om însurat’. Eu, în capul meu, zic: ‘Bă, ești nebun la cap! Așa de golan să fie Pavel?’. Eu știam că e însurat. Zic: ‘Cum adică? Cum o cheamă?’. Zice: ‘Stați să mă uit. Maria Andrei’. Și eu zic: ‘Încântat, și Tiberiu mă cheamă!” a povestit Smiley amuzat, în cadrul podcastului lui Horia Brenciu.

Relația dintre Smiley și Pavel Bartoș se bazează, în primul rând, pe respect. Încă de la începutul relației profesionale de la Pro TV, cei doi au simțiti că vor ajunge să aibă una dintre cele mai solide conexiuni, conexiune ce durează deja de ani buni.

“Aproape că pic într-un clișeu dacă spun că am o relație extraodinară cu Smiley. Noi suntem PRIETENI. În ziua de azi avem cunoscuți, amici. Dar prieteni, câți avem? Smiley este o întâlnire umană și profesională majoră pentru mine. Multă lume mă întreabă, cum a fost când ne-am cunoscut. Eu le răspund că a fost foarte greu. Am avut nevoie de 2 min și 38 de secunde să ne împrietenim foarte tare. Când am pornit în relația asta profesională, noi ne respectam foarte mult, reciproc. El mă respecta ca actor, eu pe el ca artist și cântăreț. Este foarte important acest respect între doi oameni, iar prietenia porneste de la alt nivel” spune Pavel Bartoș pentru Adevărul.

