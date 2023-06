Mama lui Smiley i-a dat vestea cumplită despre tatăl său: „Am știut că s-a întâmplat ceva rău”. Momentul în care soțul Ginei Pistol nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns

Smiley se află de multă vreme în atenția publicului, dar nu a fost prea darnic cu povești despre viața privată. Artistul nu a dezvăluit prea multe despre el sau despre familia sa, însă, recent, și-a deschis sufletul și a relatat despre unul dintre cele mai negre episoade din viața lui. Familia artistului a trecut printr-un moment de cumpănă.

Probabil că multă lume cunoaște melodia Confesiuni. Este una dintre cele mai emoționate piese lansate de Smiley și a fost inspirată din realitate. Invitat în cadrul unui podcast, artistul a vorbit despre povestea din spatele cântecului său. Se pare că în urmă cu ceva timp, familia cântărețului a trecut printr-un moment delicat. Tatăl vedetei de la Pro TV a suferit un atac cerebral.

Atunci când bărbatul s-a confruntat cu probleme de sănătate, Smiley era plecat în America de mai bine de două luni. Pentru că se afla departe, părinții nu au vrut să îl îngrijoreze și nu i-au spus adevărul. Abia după două săptămâni de la momentul critic, Smiley a aflat, întâmplator, prin ce au trecut părinții săi. Prezentatorul Românii au Talent a vorbit cu mama sa la telefon și a simțit că un lucru grav se petrecuse, așa că nu a lăsat-o în pace până când nu i-a spus totul. Când a auzit ce a pățit tatăl său, Smiley a încremenit și nu a mai avut putere de reacție.

„Când a venit refrenul piesei, ideea ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună”, a povestit Smiley, în cadrul podcastului realizat de Damian Drăghici.

„Nu mă mai puteam opri”

Smiley a fost profund afectat de veștile primite, iar după ce a închis telefonul cu mama lui, s-a retras în camera sa și a plâns în hohote. Ideea că putea să își piardă tatăl l-a distrus și cu greu s-a putut repune pe picioare. Însă, în acele momente tragice, s-a născut refrenul melodiei despre care vorbeam.

Deși era măcinat de durere, cântărețul a simțit nevoia să scrie, iar versurile s-au așternut pe foaie în doar câteva secunde. Smiley s-a refugiat în arta sa și a reușit să transforme niște vești îngrozitoare în versuri ce au mers direct la inima fanilor săi.

„După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus în dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri. În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: Scrie, scrie, scrie! Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul asta: Îmi e dor de tine, tata, vreau să ne vedem mai des”, a mai spus Smiley.

