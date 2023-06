Motivul pentru care Smiley se întâlnește cu Laura Cosoi și acum, după ce s-a însurat cu Gina Pistol

În urmă cu mai bine de 10 ani, Laura Cosoi și Smiley formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. La vremea respectivă, mulți se gândeau că aceștia o să facă pasul cel mare, însă soarta a avut alte planuri pentru ei. În anul, 2012 și-au spus adio și au mers pe drumuri separate. Cei doi au rămas în relații bune și chiar și astăzi se întâlnesc destul de des.

În anul 2007, Laura Cosoi și Smiley se întâlneau pe platourile de filmare de la Pro TV. Ambii jucau în producția „Cu un pas înainte” și atunci s-a înfiripat povestea lor de dragoste. Cei doi au format un cuplu mai bine de patru ani și toată lumea crede că o să facă pasul cel mare și își vor unui destinele și în mod oficial.

Însă, în anul 2012, cei doi au decis să pun punct relației și să meargă pe drumuri diferite. Aceștia nu au oferit prea multe detalii despre motivele despărțirii. Bunica Laurei Cosoi mărturisea totuși că sperarea a venit din cauza faptului că la vremea respectivă Smiley nu era pregătit pentru un angajament serios.

„L-am cunoscut pe Smiley, aici, la noi pe terasă. Am stat de vorbă cu el și mi-a plăcut mult. Replicile pe care i le-a dat el Laurei când a zis hai să ne căsătorim nu mi-au plăcut însă. A zis că el nu se însoară, adică nu face căsătorie și să rămână așa. Laura a zis că nu e creștinește să rămână o viață așa, până când el o să vrea să facă o căsătorie. Și apoi, Smiley ținea foarte mult la publicitate și la bani. Nu degeaba este printre primii cei mai bogați artiști. E locul întâi printre ei. Să îi fie de bine!”, declara bunica Laurei Cosoi.

Cu toate acestea, Smiley și fosta sa parteneră au rămas în relații bune după despărțire. Și astăzi cei doi se întâlnesc destul de des și asta pentru că fac parte din aceeași agenție de impresariat. Se văd periodic și nu ezită să schimbe câteva cuvinte.

„Fiecare are treaba lui. Suntem în aceeași agenție de impresariat, motiv pentru care ne mai întâlnim, în diverse situații, dar nu e nimic ieșit din comun”, a declarat Laura Cosoi, potrivit impact.ro.

„Am devenit femeie când am fost lângă el”

După despărțire, atât Laura Cosoi cât și Smiley și-au refăcut vița sentimentală. Artistul și-a întemeiat o familie alături de Gina Pistol, iar actrița alături de Cosmin Curticăpean. Blondina declara în urmă cu ceva timp că abia în momentul în care l-a cunoscut pe actualul soț a simțit că a devenit femeie.

Se pare că în relațiile anterioare, inclusiv în cea cu Smiley, Laura Cosoi era mâna de fier. Avea o energie masculină pronunțată și ea obișnuia să conducă. Însă, totul s-a schimbat atunci când și-a întâlnit cu adevărat alesul.

„Deja eu mă simțeam bărbatul din relații. Eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe soțul meu. Ne-am certat foarte mult în primul an, că eram bossy. Aveam o energie masculină. El era: what? El fiind obișnuit el să fie bărbatul. Mi-a zis după un an: să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați.

Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el. De asta sunt și foarte maternă. M-a făcut să mă văd așa. Maică-mea se uită la mine și îmi zice că nu și-a imaginat că voi fi vreodată așa”, a declarat Laura Cosoi, în cadrul unui podcast.

