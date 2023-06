Laura Cosoi, anunțul care i-a îngrijorat pe fanii ei: „Orice lucru frumos se și termină”

Laura Cosoi este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. De ani buni se bucură de un succes enorm pe micile ecrane, unde apare în diferite producții TV, fie că este vorba de filme, seriale sau emisiuni. S-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc acum mai bine de două decenii.

Laura Cosoi a debutat ca actriță acum mai bine de douăzeci de ani când făcea furori pe micile ecrane. Cunoscuta vedetă se bucură de mult succes de când se află în lumina reflectoarelor. Blondina a devenit mamă a trei fetițe, soție, însă nu a renunțat la viața profesională. Cariera ei în teatru și cinematografie a continuat și a înflorit odată cu trecerea anilor. Fosta iubită a lui Smiley a demonstrat că poate să îmbine viața de familie cu cea profesională.

CITEȘTE ȘI: LEGĂTURA SECRETĂ DINTRE TUDOR CHIRILĂ ȘI LAURA COSOI A IEȘIT LA IVEALĂ DE ABIA ACUM, CÂND AU APĂRUT FOTOGRAFIILE | FOTO

Acum, vedeta face parte dintr-un nou proiect la care a muncit pe brânci și de care este foarte mândră. A stat mult timp plecată de acasă, la malul mării, acolo unde are filmări. Chiar și așa, Laura Cosoi a pus mult suflet în tot ceea ce face, pentru ca lucrurile să fie ca la carte. Se simte mulțumită de întreaga ei contribuție și a ținut să transmită și un mesaj pe internet.

„Astăzi merg la filmări. Mai am două zile, o să-mi lipsească foarte mult. Am un gol în stomac, dar știu că o să fie minunat și mă bucur. Orice lucru frumos se și termină, dar mă bucur că am trăit experiența asta unică”, a mărturisit actrița, pe pagina sa de Instagram. Laura Cosoi urmează să apară pe sticlă alături de alte nume mari din lumea actoriei, dar și din showbiz-ul de la noi, precum Adela Popescu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Toto Dumitrescu, Jorge, Adelina Pestrițu, Florin Călinescu, Emi Alupei și mulți alții.

CITEȘTE ȘI: FOSTA „SOACRĂ” A LUI SMILEY, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE DESPRE PĂRINȚII CÂNTĂREȚULUI: „FAMILIA LUI ANDREI ERA UN PIC ALTFEL”

În ce filme și seriale a jucat Laura Cosoi

Laura Cosoi a dat lovitura în televiziune în anul 2002, când a apărut în serialul „La bloc” de la Pro TV, în rolul Adinei. Apoi, și-a continuat cariera cu producția Fete cu lipici, în 2005. S-a bucurat de succes și în rolul Miei Trailer în Un film simplu, în 2008. Laura Cosoi a mai apărut în alte producții TV precum Aniela (2009) – Tantzi, Moștenirea (2010) – Grazia, Nașa (2011) – soția lui Manase Trailer, Becoming (2013), Cel Ales (2014) Trailer, Pup-o mă! 3: Înfruntarea bacilor (2022) – Mina, Ghici cine te sună, Teatrul Elisabeta, Hamlet, Teatrul Nottara, Portret la minut, Teatrul Elisabeta.