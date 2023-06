„Am o veste proastă”. Smiley a anunțat ce s-a întâmplat după cele 10 zile petrecute cu Gina Pistol în luna de miere

Smiley și Gina Pistol au petrecut momente unice în sudul Franței, acolo unde au mers în luna de miere. Timp de zece zile au luat „pulsul” culturii franceze, vizitând locuri încărcate cu istorie și gustând din preparate delicioase. Recent, cei doi s-au întors în țară, iar cântărețul a făcut un anunț pe rețelele de socializare. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Au petrecut zece zile pe tărâmul francez, iar acum s-au întors în țară. Smiley și Gina Pistol au fost în luna miere, la scurt timp după ce și-au pus pirotriile (27 mai 2023). Cei doi au petrecut clipe magice în sudul Franței, acolo unde au fost cazați la un resort de lux. (vezi aici detalii) Cei doi și-au ținut la curent prietenii virtuali cu toate activitățile pe care le-au făcut, de-a lungul sejurului. De altfel, după ce s-au întors în România, artistul a ținut să transmită un mesaj.

Anunțul făcut de Smiley, după cele 10 zile petrecute cu Gina Pistol în luna de miere

Cei doi s-au întristat, când a venit momentul plecării spre casă. Smiley și Gina și-ar mai fi dorit să petreacă momente unice în sudul Franței. Pe rețelele de socializare, artistul în vârstă de 39 de ani a transmis că „vestea proastă” reprezintă faptul că nu au mai filmat drumul spre România. De-a lungul zilelor petrecute în luna de miere, cei doi au postat imagini și videoclipuri. De altfel, cântărețul a mărturisit că, în cele zece zile petrecute în vacanță, nu a reușit să guste celebra omletă cu brânză. De altfel, Ginuța i-a promis că o să-i gătească acasă acest preparat.

„Pentru cei care încă mai așteptau filmulețe din vacanță, am o veste proastă, tocmai ne-am întors, suntem acasă. N-am făcut și drumul spre întoarcere, pentru că eram prea triști că am plecat. Să știți că a fost foarte frumos, ne bucurăm foarte tare că v-ați uitat la aventurile noastre. O să mai facem, sper, nu știu, dar o singură părere de rău am. Bă, cât am stat zece zile în Franța, n-am mâncat și eu «une omelette du fromage» (n.r. omletă cu brânză), dar a zis Gina că-mi face, așteptăm rețete”, este mesajul transmis de partenerul Ginuței, pe rețelele de socializare.

Peripețiile celor doi, în Franța

Peripețiile din luna de miere n-au lipsit, însă. De exemplu, într-o zi, Smiley s-a rătăcit de soția lui, pe străduțele înguste din Gordes. În cele din urmă, s-au regăsit în fața unui local, unde Ginuța se înfrupta dintr-un desert.

„După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a spus Smiley, în videoclip. Filmulețul poate fi văzut aici.

Sursă foto: CANCAN.RO