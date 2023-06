A dispărut Gina Pistol! Filmulețul postat pe rețelele de socializare de către Smiley a făcut deliciul urmăritorilor celor doi amorezi

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit spre finalul lunii mai 2023. Apoi, cei doi proaspeți însurăței au plecat în Franța, în luna de miere. Prezentatoarea TV și artistul au avut parte de adevărate peripeții pe tărâmurile franceze, iar una dintre ele a fost chiar rătăcirea pe străduțele întortocheate! Pe rețelele de socializare, cântărețul a postat un videoclip în care le arată prietenilor virtuali cum își petrec timpul. Iată detaliile mai jos, în articol.

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit pe 27 mai 2023. La doar câteva zile distanță, cei doi au plecat în luna de miere, în sudul Franței. Vacanța celor doi nu a fost lipsită de peripeții, iar artistul a povestit, într-un video pe TikTok, cum s-a rătăcit de soția lui, pe străduțele franceze. În stilul său caracteristic, Smiley a povestit cum a dispărut Gina Pistol într-o zonă din sudul Franței, unde timpul parcă stă în loc. Imaginile pot fi vizualizate în videoclipul de mai sus.

Gina Pistol și Smiley au avut parte de peripeții în luna de miere

Smiley a povestit că, în timp ce vizitau un sat „uitat de lume”, a reușit să se rătăcească de soția sa, Gina. Pe străduțele din Gordes, Smiley a încercat să dea de partenera lui, și a reușit, în cele din urmă, să o găsească la o cofetărie, în timp ce se înfrupta dintr-un desert delicios.

„După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a spus Smiley, în videoclip.

Cuplul se distrează în sudul Franței

Cei doi stau la un resort de lux din sudul Franței. Prețurile estimative pentru un sejur de câteva zile pot fi consultate aici. Au parte de o lună de miere pe cinste, descoperind tainele tărâmului francez.

„Plecăm în luna de miere peste o săptămână, în sudul Franței. Ne dorim să avem o lună – deși nu e chiar o lună – de miere frumoasă, să ne întoarcem și să avem o vară frumoasă, apoi o viață senzațională, să ne facem amintiri frumoase împreună, să îmbătrânim frumos împreună, să ne înțelegem bine, să ne susținem unul pe celălalt. Să ajutăm fata să facă tot ceea ce își dorește și dacă mai apare un copil îl primim cu brațele deschise și cu toată dragostea”, a spus artistul, în ziua nunții. Smiley și Gina Pistol au făcut și alte declarații, ce pot fi accesate aici.

