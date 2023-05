Gina Pistol și Smiley, primele declarații în calitate de soț și soție: „Acum să dăm și știrile de CANCAN”

Sâmbătă, 27 mai, Gina Pistol și Smiley au ales să-și unească destinele atât la starea civilă, cât și în fața lui Dumnezeu. Cu această ocazie, prezentatoarea de la Antena 1 și antrenorul de la Pro TV au ales să susțină o conferință de presă. În calitate de soț și soție, își împărtășesc primele gânduri. Echipa CANCAN.RO este la fața locului prezintă ce s-a întâmplat la marele moment de la nunta anului 2023!

La ora 14:00, cântărețul și fostul model Playboy au spus „DA” în fața ofițerului stării civile devenind, după mai bine de 7 ani de relație, soț și soție. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Snagov, acolo unde s-a petrecut și cununia religioasă. După ce au trecut prin riturile tradiționale ale nunții, a venit marele moment: primele declarații! Fiind două vedete cunoscute de întreaga țară, Smiley și Gina Pistol au stabilit o conferință oficială.

(CITEȘTE ȘI: Gina Pistol şi Smiley s-au căsătorit! Cine sunt naşii? Cele mai fresh informaţii despre nunta anului în showbiz)

Primele declarații făcute de Gina Pistol și Smiley după căsătorie

Gina Pistol a fost prima care a rupt tăcerea, spunând că și-a potolit lacrimile la starea civilă, dar n-a reușit să nu plângă în biserică.

„Am plâns la cununia religioasă și cred că o să mai plâng și în seara asta”, a spus Gina Pistol.

Trecând la un registru mai comic, proaspătul ginere a recunoscut că a făcut tot posibilul să nu i se fure mireasa și că speră să nu se întâmple tradiția la nunta lor:

„Eu sper să fiu îndeajuns de atent cât să nu o fure cineva. Am ales locația special pentru că n-are unde să plece, n-are unde să fugă. Sper să nu se fure mireasa”, a spus Smiley.

Tot legat de tradiție, artistul a spus și de ce a ales să doarmă la hotel cu o seară înainte, de fapt:

„Ați văzut cum arată Gina, da? Astăzi am văzut și eu cum arată și chiar ne-am dorit să fie o surpriză cum arată ea pentru mine și să o redescopăr astăzi ca în ziua în care m-am îndrăgostit de ea. M-am șocat (când a văzut-o în rochie de mireasă, n.r.) Este superbă. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că am decis să avem o familie în adevăratul sens al cuvântului, împreună și să ne cununăm în fața lui Dumnezeu”, a spus artistul.

Micuța Josephine este prezentă la nuntă

„Josephine a fost și încă este la nuntă, doar că la un moment dat, va pleca acasă pentru că părinții știu că cei mici au rutina lor și nu e bine să îi scoți din rutina lor, dar am înțeles că a avut un moment artistic în fața invitaților” , spune Gina.

Mai mult, așa cum a precizat și Smiley, fetița lor de doar 2 ani dansat balet:

„A dansat, a fost foarte frumos. Ea răspunde foarte prompt la tot ce înseamnă muzică”, Smiley.

Smiley: Am fost emoționat toată ziua

„Eu am fost emoționat toată ziua și sunt în continuare. Sunt bucuros că avem alături prietenii noștri și familiile noastre. Sunt bucuros că lucrurile au ieșit așa cum am plănuit, așa cum ne-am dorit. Noi am vrut să facem nunta de dinainte și am ales data asta pentru că e mai cald și frumos afară”

Cum i-au explicat micuței Josephine că se căsătoresc

„Eu i-am explicat că este o zi foarte importantă pentru noi. Pentru mami, pentru tati și pentru ea și că apreciez foarte mult că este un copil înțelegător și un copil bun și atât”, a spus Gina Pistol.

„Tati i-a spus că mergem la bal”, a spus Smiley.

Cu această ocazie, cei doi au mărturisit și că au peste 300 de invitați.

Ce mănâncă invitații de la nuntă. Câte etaje are tortul

„Acum să dăm și știrile de CANCAN. Se mănâncă sarmale, se mănâncă și pește și aperitiv și mâncare, grătare. Proțap n-am făcut că am zis că nu vrem să fie fum ca să miroasă a grătar în toată seara”, spune artistul.

Tortul are doar 5 etaje.

(CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Irina Fodor a lipsit de la nunta Ginei Pistol cu Smiley. De ce n-a venit la eveniment cea care i-a „furat” postul la Antena 1)