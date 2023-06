La ce „chinuri” îl supune Gina Pistol pe Smiley după căsătorie. A încercat să scape, dar nu a reușit: „M-a convins greu dar...”

În data de 27 mai, Gina Pistol și Smiley și-au unit destinele în mod oficial. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, iar imediat după marele eveniment au plecat în luna de miere. Au primit din partea nașilor o vacanță în sudul Franţei și acum se bucură din plin de ea. În primele zile, au vizitat Cannes, Monte Carlo și alte orășele mici din apropiere, iar acum a venit momentul pentru relaxare, însă planurile Ginei Pistol nu s-au prea potrivit cu cele ale lui Smiley.

Gina Pistol și Smiley se bucură din plin de vacanța din Franța. Au bifat tot ce aveau pe listă, iar ultimele zile le-au păstrat pentru relaxare. Însă conceptul celor doi despre acest proces pare că diferă. Cântărețul le-a povestit fanilor din mediul online că soția lui l-a cam obligat să meargă la un masaj de cuplu. Inițial i-a expus ideea frumos, i-a spus că se trece în contul ei, însă atunci când a văzut că Smiley nu e prea încântat a trecut la artileria grea.

În cele din urmă, artistul și-a amintit că o soție fericită înseamnă o viață fericită, așa că i-a făcut pe plac partenerei sale. Masajul nu l-a impresionat, însă fericirea Ginei a contat mai mult.

„Vacanța ca și viața este despre alegeri! Să înoți în piscină sau doar să stai să te prăjești la soare, pe lângă? Să mănânci patiserie sau fructe la micul dejun? Să cumperi haine noi sau să ai grijă mai mare de cele vechi? Să faci sală sau să mergi cu nevasta la un couples massaje cu care face ea cinste? Azi a fost zi de relaxare totală.

Gina m-a obligat să mergem la masaj. M-a convins greu dar știi cum e happy wife, happy life (n.r. : soție fericită, viață fericită). Masajul a fost ok, nu e ceva de povestit acasă… Și apoi ne-am aranjat să mergem în oraș, mă rog, în orășel pentru cină, în minunatul orășel Gordes”, le-a povestit Smiley internaților.

Smiley și Gina Pistol, vacanță cu peripeții

Cei doi proaspeți soți se bucură din plin de luna lor de miere. Aceștia aveau nevoie de o vacanță, după agitația din ultima perioadă, iar zilele de reapus au picat la fix. Escapada lor nu a fost însă lipsită de peripeții, iar Smiley le-a povestit fanilor cum a reușit să își piardă soția într-un mic orășel din Franța. Vestea bună este că întreaga pățanie s-a terminat cu bine, iar în cele din urmă cei doi au fost reuniți de pasiunea pentru dulciuri.

„Nu o găsesc pe Gina și stau și prost cu orientarea în spațiu. Cum s-a întâmplat asta? Stai să vezi! (…) Ziua a început liniștit, am hotărât să mergem până la mare, la o plajă sălbatică minunată, drumul superb, peisaje frumoase, vie peste tot, lavandă. Am ajuns la plajă, unde marea era agitată, bătea vântul, așa că nu era rost de stat pe acolo. Ne-am dus să vedem muzeul ornitologic, unde am văzut o mulțime de specii de păsări și pentru prima dată păsări flamingo, care nu erau așa roz cum vezi în filme. E mai roz Theo Rose decât păsările astea… Și pentru că era aproape, am mers să vedem o cetate construită în anul 100 și ceva înainte de Hristos.

După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a spus Smiley.

