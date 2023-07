Pe ce a cheltuit banii Nina Hariton după ce a câștigat Chefi la Cuțite. Dezvăluirea a fost făcută pe rețelele de socializare

Nina Hariton este câștigătoarea sezonului 11 Chefi la Cuțite. Concurenta din echipa lui Sorin Bontea a reușit să impresioneze pe toată lumea, iar la final să pună mâna pe marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. După terminarea show-ului culinar de la Antena 1, tânăra a mărturisit că are planuri mari cu banii câștigați, iar acum lucrurile încep să se materializeze. În ce a investit Nina Hariton premiul?

Finala sezonului 11 Chefi la Cuțite a adus o premieră în istoria emisiunii. Ultima bătălie a fost dată între cele trei cuțite de aur. Astfel, confruntarea decisivă a fost dusă de Nina Hariton, Paul “Pablo” Tudosescu și Laurențiu Neamțu. Cei trei s-au luptat aprig, însă, în final, cea care a reușit să facă impresie a fost Nina Hariton, reușind să câștige competiția.

Deznodământul i-a adus tinerei 30.000 de euro, bani pe care i-a investit în noul său proiect. Recent, Nina Hariton a luat prin surprindere pe mulți, anunțând că urmează să își lanseze propria carte de bucate. Și-a concentrat pasiunea pentru gătit în filele volumului „Pas cu pas în bucătărie – Tehnici, secrete, rețete”. Chiar în această lună o să aibă loc lansarea cărții, iar fanii câștigătoarei Chefi la Cuțite abia așteaptă să descopere rețetele prezentate de Nina.

„Dragostea mea pentru bucătărie și pentru voi este aici, în fața voastră. Cu tehnici, rețete și secrete din bucătăria mea și din bucătăria franceză, rețete pe care le-am învățat în zeci de ani și pe care le-am exersat de sute de ori pentru prieteni, familie, pentru oameni îndrăgostiți de gastronomie ca și mine.

A fost greu, am început cu entuziasm, am continuat cu pasiune și am muncit cu gândul, cu mâinile, cu sufletul iar azi a venit momentul să vă arăt cum cuvintele strânse au prins contur, culoare și gust. Astăzi sunt mândră să vă anunț – Am prima carte pregătită, carte care va fi disponibilă pentru comenzi online din 11 iulie și ulterior o să o găsiți și în librarii. Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru că ați ales să porniți în această călătorie alături de mine”, a scris Nina Hariton, în mediul online.

Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la Cuțite

Nina Hariton și-a început parcursul la Chefi la Cuțite destul de timid. Tânăra a venit cu emoții mari la preselecții, însă cei trei chefi i-au observat talentul, așa că i-au oferit din prima cuțitul de aur. Sorin Bontea a luat-o în echipă și i-a acordat toată încrederea. Pe parcursul competiției, concurenta a reușit să își demonstreze capacitățile și a ajuns în marea finală, pe care a și câștigat-o.

După aflarea rezultatului final, Nina Hariton a fost copleșită de emoții și aproape că nu i-a venit să creadă. Tânăra a ținut să le mulțumească tuturor celor care au susținut-o și ajutat-o, de-a lungul competiției, mai ales colegilor care au gătit alături de ea.

„Seara de ieri a fost despre Ei! Oamenii din echipa mea și oamenii în care am crezut! Nu a fost o strategie, a fost pur și simplu o voce interioară să-i am alături de mine!

@georgepopescu_hairarchitect Împreună am lucrat de parcă lucrasem de o viață. Îți mulțumesc că ai dat totul chiar și când totul părea imposibil. @luna_morgaciova Eu am avut nevoie de eleganța și rafinamentul tău în farfuria mea îți mulțumesc pentru culoarea adusă în fiecare preparat.

@chef.constantin.onut Eu am crezut în dragostea ta pentru gătit, îți mulțumesc că ai fost solidar cu echipa și m-ai ajutat în fiecare detaliu. @matthew.esamer mulțumesc pentru atenția și implicare atunci când atenția mea era în altă parte, iar împreună cu @dany.dragomir ați reușit să gestionați momentele pe care noi nu le vedeam .

MULȚUMESC enorm @chef.sorinbontea.official fără pasiunea și talentul dumneavoastră noi nu am fi reușit niciodată! Mulțumesc pentru încredere! Mulțumesc @chefilacutite și @antena1_oficial pentru oportunitatea de a transmite dragostea și pasiunea mea pentru gătit și pentru oameni!Aventura abia începe….”, a transmis Nina Hariton.

