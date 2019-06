Pe ce “sparge” Ion Surdu cei 50.000 de euro câștigați azi-noapte la Exatlon 3

Ion Surdu este marele câștigător Exatlon 2019, la băieți, iar la fete, cea care a luat trofeul a fost Andreea Arșine, ambii din echipa Faimoșilor. După un parcurs incredibil, Ion Surdu şi-a adjudecat marele premiu de 50.000 de euro, învingându-l pe Gabi Nedelcu, din echipa Războinicilor.

Toată lumea este curioasă ce va face Ion Surdu cu banii câștigați. Ei bine, acesta a vorbit despre premiu și a mărturisit că nu este o sumă mică, dar nici foarte mare. Și-ar dori foarte mult să își cumpere o locuință în Cluj. ”Nu pot sa zic ca este o suma mica, dar nici o suma mare. Nu stiu, eu m-am gandit sa imi iau o casa, sa imi iau o locuinta in Cluj. In primul rand sa imi iau o locuinta, pentru ca de fiecare data cand vin parintii mei acasa sa aiba unde sa stea. Sa vina ca la ei acasa. Parintii mei sunt in Anglia acum, sunt in Londra, lucreaza, dar mai vin, ma viziteaza, mai merg si in Republica Moldova, acasa. Dar sper ca atunci cand vin la mine acasa sa se simta ca la ei acasa, pentru ca e casa noastra”, a spus Ion Surdu pentru Kanald.ro.

Originar din Republica Moldova, dar mutat la Cluj la vârsta de 16 ani, câştigătorul Exatlon Ion Surdu a început aventura în sport cu fotbalul, evoluând în divizia naţională, iar mai apoi în Liga a 3-a.

Pe lângă fotbal, a mai practicat crossfit, volei, baschet şi handbal, dar pasiunea lui în prezent este cuşca de MMA. Deşi s-a apucat abia la 20 de ani de acest sport, iar începutul a fost unul mai dificil, este campion naţional şi european la MMA, campion naţional de Kempo şi a reuşit să obţină şi centura de la Supreme Night Fight, competiţie ce se organizează la Cluj.

Ion Surdu a lucrat ca barman

Sportivul a mai recunoscut că sportul nu i-a adus dintotdeauna venitul necesar pentru a se putea întreține, de aceea a fost nevoit să lucreze într-un bar, pentru venituri suplimentare.

„Am început ca ajutor de barman și treptat am prins meseria, din ajutor am devenit barman. Sunt expert în shot-uri, dar știu să fac și cocktail-uri, smoothie-uri sau limonade. Îmi place foarte mult cafeaua și știu să fac desene în cappuccino, sunt un fel de barista, ultimul meu job a fost la un coffee shop în Cluj. Am trecut prin toată partea de industrie ospitalieră, numai în bucătărie nu am intrat” , a povestit,cu sinceritate, câștigătorul sezonului trei al Exatlon.