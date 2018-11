Pe el l-a părăsit Simona Gherghe înaintea nunții! Cu ce se se ocupă Octavian

Simona Ghrghe trăiește probabil cea mai fericită perioadă din viața ei: s-a căsătorit cu un consultant politic și om de afaceri foarte prosper, și are împreună cu acesta o fetiță minunată. Nu mulți știu însă că prezentatoarea i-a frânt inima inima unui bărbat după ce i-a promis că se va mărita cu el, iar apoi i-a dat papucii.

Fericită astăzi alături de consultantul politic Răzvan Săndulescu, cu care s-a măritat recent şi cu care are o fetiţă, prezentatoarea tv Simona Gherghe (40 de ani) a povestit la un moment dat cum era cât pe ce să se căsătorească în tinereţe, la Iaşi, cu un coleg de muncă.

„De cine eram indragostita la 18 ani? De primul meu prieten. Un baiat cu cinci ani mai in varsta ca mine. Eram foarte indragostita de el. Nu-mi statea gandul la carte. De-asta am si picat la facultate. Iar cand am plecat in Bucuresti pentru jobul pe care mi l-a oferit Antena 1, eu trebuia sa ma marit. Aveam un logodnic care ma ceruse de nevasta de la mama. Era totul stabilit. Inelul dat. N-a mers. El a ramas acolo. A incercat sa gaseasca ceva de lucru pe-aici, n-a reusit si s-a terminat!”, a povestit Simona atunci când a sosit în Bucureşti, acum mai bine de 15 ani.

Bărbatul se numește Octavian Tudorache, și a cunoscut-o pe Simona Gherghe într-un studio de radio, acolo unde lucrau amândoi. După ce a fost părăsit, el și-a găsit fericirea în brațele altei femei alături de care călătorește acum prin toată lumea.

În prezent, Octavian se ocupăd e activitatea a două afaceri în domeniul online, scrie wowbiz.ro.