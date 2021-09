Pe pârtie, doar cu certificatul verde?! Noi posibile măsuri pentru deschiderea sezonului de schi din acest an

Sezonul sporturilor de iarnă se aproprie cu pași repezi. Iubitorii zăpezii sunt pregătiți să scoată schiurile de la ”naftalină”, însă planurile pentru cei care nu dețin certificatul verde ar putea fi date peste cap. Ce spun autoritățile despre noi posibile regului pentru sezonul de schi din acest an.

Administratorii pârtiilor se pregătesc pentru noul sezon de schi. Primăria Brașov a început pregătirile pentru deschiderea sezonului:

„Am început deja să ne pregătim pentru sezonul de schi. Am semnat deja ordinul pentru umplerea lacului – trebuie să-l avem la capacitate maximă pentru ca, atunci când este nevoie, să putem să începem producem zăpada artificială. Totodată, am avut discuţii cu prefectul Cătălin Văsii privind modul cum vom proceda la deschiderea sezonului, să încercăm să anticipăm soluţiile, pentru că am văzut că, în Austria, de exemplu, schiorii vor trebui să aibă vaccinul sau un test RT-PCR negativ”, a afirmat viceprimarul liberal Sebastian Rusu.

”Vremea s-a schimbat, a început frigul”

Autoritățile din Brașov au anunțat că sunt pregătite pentru a întâmpina prima zăpadă:

”Vremea s-a schimbat, a început frigul. Din 20 octombrie, intrăm cu maşinile de deszăpezire în dispozitiv, însă am stabilit, pentru orice eventualitate, să fie disponibile două maşini (…) în caz de polei. La rectificarea bugetară, vom prinde banii pentru deszăpezire. (…) Trebuie să văd ultimele cifre, dar probabil că suma se ridică la aproximativ 6 milioane de lei”, a afirmat viceprimarul Sebastian Rusu.

România nu duce lipstă de munți, respectiv de domenii schiabile. Pentru cei care iubesc iarna, odatată cu venirea pandemiei, România a fost destinația preferată de cei care practică sporturile de iarnă.

Pârtiile au funcționat în condiții speciale, care au impus distanțarea fizică obligatorie, dar și purtarea măștii de protecție.

Statisticile arată că în România avem aproape 200 de km, pe aproape 200 de pârtii omologate. Stațiunea cu cele mai multe domenii schiabile rămâne Poiana Brașov, iar destinația preferată de către schiori, Valea Prahovei.

