Pedeapsă extremă pentru o postare online! O studentă din Iran a primit condamnarea la moarte și peste 12 ani de închisoare

Pedeapsă extremă pentru o postare online! O studentă din Iran a primit condamnarea la moarte și peste 12 ani de închisoare
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O iraniancă în vârstă de 23 de ani, studentă la contabilitate, a fost condamnată la moarte pentru blasfemie după o postare publicată pe rețelele sociale, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

Cazul a stârnit îngrijorare în rândul activiștilor, care susțin că autoritățile iraniene folosesc tot mai des pedeapsa capitală pentru a reduce la tăcere vocile critice și pentru a reprima disidența.

Pedeapsă extremă pentru o postare online

Najmeh Amini este încarcerată în penitenciarul Vakilabad din Mashhad, în nord-estul Iranului. În urma a două procese separate, judecate de o instanță revoluționară și una penală, tânăra a primit o condamnare de peste 12 ani de închisoare și o sentință la moarte.

Potrivit Human Rights Activists in Iran (HRAI), cu sediul în Statele Unite, Amini a fost condamnată la moarte pentru „sab ol-nabi”, infracțiune care se referă la insultarea profetului. Surse apropiate familiei au declarat că studenta a ajuns în atenția autorităților după monitorizarea activității sale online de către Poliția Cibernetică a Iranului. Conținutul exact al postărilor care au stat la baza acuzațiilor nu a fost făcut public.

Într-un al doilea dosar, Najmeh Amini a fost condamnată la 12 ani, șase luni și o zi de închisoare pentru acuzații care includ acțiuni împotriva securității naționale și propagandă împotriva regimului.

Tânăra a fost arestată de forțele de securitate în timpul protestelor din luna ianuarie, reprimate violent de autorități. Potrivit relatărilor, mii de persoane au fost ucise, iar agenția Hrana, afiliată organizației HRAI, a anunțat că peste 50.000 de oameni au fost arestați.

Luna trecută a fost publicată o înregistrare audio atribuită lui Amini, în care aceasta cere intervenția comunității internaționale și solicită Organizației Națiunilor Unite, avocaților și organizațiilor pentru drepturile omului să analizeze cazul său.

„Nu vreau să mă transform astăzi într-un erou. Vreau un singur lucru: să fiți vocea mea”, a spus ea.

„Sunt o tânără nevinovată, cu atât de multe speranțe și visuri”, a declarat Amini. „Am părinți care mă așteaptă. O familie care, în fiecare noapte, de teama că mă va pierde, își petrece noaptea așteptând să se facă dimineață”.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că autoritățile iraniene recurg tot mai frecvent la execuții pentru a răspândi frica și pentru a descuraja orice formă de opoziție. Potrivit Iran Human Rights (IHRNGO), organizație cu sediul la Oslo, în acest an au fost executate deja peste 600 de persoane.

O studentă din Iran a primit condamnarea la moarte și peste 12 ani de închisoare

Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul IHRNGO, consideră că dosarul lui Amini reprezintă un semnal de alarmă.

„Condamnarea la moarte a unei tinere pentru ceea ce a publicat pe rețelele sociale riscă să normalizeze utilizarea pedepsei capitale împotriva exprimării pașnice a opiniilor și să extindă și mai mult limitele aplicării pedepsei cu moartea”, a afirmat acesta.

Amiry-Moghaddam susține că autoritățile iraniene testează reacția comunității internaționale în fața unor astfel de cazuri.

„În cazul în care comunitatea internațională nu reacționează ferm acum, astfel de cazuri ar putea deveni mult mai frecvente”, a declarat el.

Conform articolului 262 din Codul penal islamic al Iranului, insultarea profetului Mahomed sau a unor figuri venerate de musulmanii șiiți se pedepsește cu moartea. Articolul 263 prevede însă excepții pentru declarațiile făcute sub influența alcoolului sau fără intenție deliberată, deși în anumite situații persoanele găsite vinovate pot primi până la 74 de lovituri de bici.

Publicația iraniană Khorasan, care a confirmat existența procedurilor judiciare, a relatat că Najmeh Amini le-a spus judecătorilor că publicase respectivele comentarii în timp ce avea halucinații după ce consumase ciuperci psihedelice împreună cu prietenii. Apărarea sa a susținut că a fost vorba despre o „scăpare de limbaj”.

Judecătorul care a prezidat procesul a respins argumentele prezentate de apărare și, potrivit relatărilor, a întrebat-o:

„De ce, în aceeași stare halucinatorie, nu ați insultat și alte persoane sau adversari ai regimului, precum America și Israelul?”.

Sentința de condamnare la moarte pronunțată împotriva lui Najmeh Amini nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă a Iranului.

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