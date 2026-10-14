Haos la moaștele Sfintei Parascheva! Spiritele au fost calmate cu greu de jandarmi

Două persoane au fost implicate miercuri într-un incident petrecut la Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce au încercat să treacă de gardurile de delimitare instalate la intrare. Intervenția forțelor de ordine a fost necesară, iar cei doi urmează să fie duși la Parchet, existând suspiciunea săvârșirii infracțiunii de ultraj.

„Astăzi, în jurul orei 14.20, doi bărbaţi au depăşit gardurile de delimitare instituite la intrarea în catedrală, moment în care un jandarm aflat în dispozitiv le-a solicitat să respecte indicaţiile transmise. Întrucât aceştia nu s-au conformat şi au adresat injurii, un alt jandarm a intervenit în sprijin pentru gestionarea situaţiei”, au transmis reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, care asigură ordinea în perioada pelerinajului religios de la Iaşi.

Haos la moaștele Sfintei Parascheva

Cele două persoane au opus rezistenţă la intervenţia forţelor de ordine, fiind necesară imobilizarea acestora, au mai precizat jandarmii.

Ulterior, unul dintre bărbaţi a manifestat un comportament agresiv, motiv pentru care a fost încătuşat, în vederea prevenirii escaladării situaţiei şi protejării persoanelor implicate.

Cele două persoane urmează să fie conduse la Parchet, în vederea dispunerii măsurilor legale, existând suspiciunea săvârşirii infracţiunii de ultraj.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte două cazuri în care mai multe persoane au încercat depăşirea rândului de pelerini şi pentru care a fost nevoie de intervenţia forţelor de ordine pentru imobilizarea persoanelor respective.

Spiritele au fost calmate cu greu de jandarmi

Până miercuri la ora 15.00, aproximativ 190.000 de persoane au trecut pe la raclele cu moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Paisie depuse într-un baldachin amenajat în curtea catedralei ieşene.

La rândul format pe străzile din jurul catedralei aşteaptă peste 15.000 de oameni.

Sfânta Liturghie a fost oficiată miercuri dimineaţă de Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de zeci de preoţi, pe podiumul amenajat în apropierea Pietonalului Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Catedralei Mitropolitane. Slujba reprezintă momentul central al manifestărilor religioase dedicate hramului.

Potrivit organizatorilor pelerinajului, racla cu sfintele moaşte va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până joi, 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

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