Haos la moaștele Sfintei Parascheva! Spiritele au fost calmate cu greu de jandarmi

Haos la moaștele Sfintei Parascheva! Spiritele au fost calmate cu greu de jandarmi
Bătaie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Două persoane au fost implicate miercuri într-un incident petrecut la Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce au încercat să treacă de gardurile de delimitare instalate la intrare. Intervenția forțelor de ordine a fost necesară, iar cei doi urmează să fie duși la Parchet, existând suspiciunea săvârșirii infracțiunii de ultraj.

„Astăzi, în jurul orei 14.20, doi bărbaţi au depăşit gardurile de delimitare instituite la intrarea în catedrală, moment în care un jandarm aflat în dispozitiv le-a solicitat să respecte indicaţiile transmise. Întrucât aceştia nu s-au conformat şi au adresat injurii, un alt jandarm a intervenit în sprijin pentru gestionarea situaţiei”, au transmis reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, care asigură ordinea în perioada pelerinajului religios de la Iaşi.

Haos la moaștele Sfintei Parascheva

Cele două persoane au opus rezistenţă la intervenţia forţelor de ordine, fiind necesară imobilizarea acestora, au mai precizat jandarmii.

Ulterior, unul dintre bărbaţi a manifestat un comportament agresiv, motiv pentru care a fost încătuşat, în vederea prevenirii escaladării situaţiei şi protejării persoanelor implicate.

Cele două persoane urmează să fie conduse la Parchet, în vederea dispunerii măsurilor legale, existând suspiciunea săvârşirii infracţiunii de ultraj.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte două cazuri în care mai multe persoane au încercat depăşirea rândului de pelerini şi pentru care a fost nevoie de intervenţia forţelor de ordine pentru imobilizarea persoanelor respective.

Spiritele au fost calmate cu greu de jandarmi

Până miercuri la ora 15.00, aproximativ 190.000 de persoane au trecut pe la raclele cu moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Paisie depuse într-un baldachin amenajat în curtea catedralei ieşene.

La rândul format pe străzile din jurul catedralei aşteaptă peste 15.000 de oameni.

Sfânta Liturghie a fost oficiată miercuri dimineaţă de Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de zeci de preoţi, pe podiumul amenajat în apropierea Pietonalului Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Catedralei Mitropolitane. Slujba reprezintă momentul central al manifestărilor religioase dedicate hramului.

Potrivit organizatorilor pelerinajului, racla cu sfintele moaşte va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până joi, 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

CITEŞTE ŞI: Leguma care a devenit un lux în România. Prețul unui kilogram a ajuns la 30 de lei

Trei alerte RO-Alert în aproximativ 12 ore! Ce se întâmplă la granița României cu Ucraina

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Pedeapsă extremă pentru o postare online! O studentă din Iran a primit condamnarea la moarte și peste 12 ani de închisoare
Pedeapsă extremă pentru o postare online! O studentă din Iran a primit condamnarea la moarte și peste 12 ani de închisoare
Trei alerte RO-Alert în aproximativ 12 ore! Ce se întâmplă la granița României cu Ucraina
Trei alerte RO-Alert în aproximativ 12 ore! Ce se întâmplă la granița României cu Ucraina
Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri
Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
Mediafax
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Adevarul
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
Click.ro
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Digi24
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
go4it.ro
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.