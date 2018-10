Pelerinaj la moaștele Sf. Parascheva. 100 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale

Peste 67.000 de pelerini s-au închinat, până sâmbătă dimineața (13 octombrie), la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași. Credincioșii au așteptat mai bine de zece ore la coadă, pentru a ajunge la raclă. Circa 100 de oameni au avut nevoie de asistență medicală, iar 15 au fost amendați pentru comerț ilicit.

Peste 10 ore au așteptat pelerinii la coadă pentru a se putea închina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva depuse într-un baldachin în curtea Catedralei Metropolitane din Iași, coada fiind de aproape trei kilometri, potrivit Mediafax. Peste 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Au fost peste 100 de cazuri de asistență medicală. Este vorba de persoane în vârstă, media a de vârstă a participanților este ridicată și este normal să apară. Au fost probleme precum căderi de calciu, simptome obișnuite am zice noi. Ne bucurăm că de data aceasta vremea a fost de partea noastră, pelerinii sunt liniștiți… Au fost aplicate și mai multe sancțiuni contravenționale pentru diferite fapte: proferarea de expresii jingnitoare în spațiul public care au dus la indignare altor persoane, este vorba și de comerțul ilicit. Sunt aspectele care noi ne-am autosesizat am luat măsuri. Sunt cel puțin 15 situații de genul acesta, în care am aplicat sancțiuni, majoritatea fiind avertismente”, a declarat Alexandru Mormenchi, purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun”, din Bacău, care gestionează pelerinajul Hramul Sfintei Parascheva.

În total, peste un milion de credincioși din țară și din alte colțuri ale lumii vin anual pentru a se ruga și a atinge moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, fiind convinși că Sfânta îi ajută pe credincioși.Anul acesta, de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva sunt așteptați la Iași peste 200.000 de pelerini.

Ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva este 14 octombrie.