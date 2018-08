Pelici, nemulțumit de remiza cu Dunărea Călărași: „Meritam să câștigăm!”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației FC Heermannstadt, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis, scor 1-1 cu Dunărea Călărași în duelul nou-promovatelor din Liga I, că rezultatul este mincinos.

Alexandru Pelici susține că după aspectul jocului formația sa ar fi meritat toate cele trei puncte puse în joc.

„A fost un meci frumos, plăcut ochiului, cu multe faze. Trebuie să recunosc că au avut şi ei ocaziile lor, dar … nu vreau să fiu răutacios, dar cred că am fi meritat această victorie. Cel puţin aşa consider eu după ce am văzut de pe margine. Cred că noi am fost echipa pozitivă, echipa care a încercat să joace. Trebuie să înţelegem că Liga 1 nu se poate compara cu Liga 2 şi că orice greşeală pe care o comitem, poate fi speculată. Sper să jucăm în deplasare, aşa cum o facem şi acasă!” a declarat Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației Hermannstadt.

Duelul nou-promovatelor din Liga I, s-a terminat nedecis. Ștefan Blănaru a deschis scorul pentru sibieni cu un călcâi de efect în minutul 23 la mingea prelungită de Dâlbea. Cu trei minute inaintea pauzei oaspeții au ratat cea mai mare ocazie a lor prin Honciu, șutul acestuia nimerind bara porții Călărașului.

Elevii lui Pelici au încercat să conserve rezulatul până la final. Cu o victorie Hermannstadt ar fi fost noul lider al Ligii I. Cu acest lucru nu a fost însă de acord a Dobrosavlevici care a plasat decisiv o lovitura de cap pe colțul scurt pentru 1-1 în minutul 90.